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الشهيد بالمنوفية: يا حبيبى يا ضنايا قتلوك الإرهابيون

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الشهيد بالمنوفية: يا حبيبى يا ضنايا قتلوك الإرهابيون الشهيد بالمنوفية: يا حبيبى يا ضنايا قتلوك الإرهابيون

قالت أم الشهيد إسماعيل أحد شهداء المنوفية.. ياحبيبى ياضنايا قتلوك الإرهابيون قتلوك الإخوان ربنا ينتقم منهم ويحرق قلب أمهاتهم عليهم يا رب، واستكملت الأم المنكوبة حديثها قائلة.. فى هذه الإجازة عندما طلب منى أن أسامحه وادعيله وقال لوحصل لى حاجة أخويا ياخد شقتى ويتجوز فيها أصل يا أمى أنا حاسس إنى مش راجع زى زمايلى اللى انقتلوا فى سيناء.

وتابعت الأم..كأنما كان يعلم أنه سيستشهد، وقالت عندما وقع حادث رفح فى رمضان الماضى كنت أتابع بالتليفزيون نقل جثامين الشهداء وكان قلبى يحترق عليهم وعلى أسرهم ولم أعلم أننى سأكون واحدة من هؤلاء الأسر وأن يستشهد ابنى وفى آخر خدمته العسكرية، وتابعت والدموع تملأ عينيها.. إسماعيل كان شابا طيبا وحنونا وكان نور عينى، وطالبت أم الشهيد الفريق عبد الفتاح السيسى بحماية أولاده من يد الخونة والإرهابيين وتوفير وسائل نقل مؤمنة.
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