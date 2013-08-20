هل عدم نزول منى أثناء القذف طبيعى؟

أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 28 عام متزوج، أعانى من مشكلة، وهى إن إنسان طبيعى جدا جنسيا سواء أثناء العلاقة الجنسية أو أثناء ممارسة العادة السرية، إلا أن مشكلتى تبدأ عند القذف، فأنا لا أقذف "منى"، على الرغم من شعورى بنزوله، إلا أنى لا أجد شيئا أحيانا بعض قطرات ماء وأحيانا تنزل تلك النقط قبل العلاقة الجنسية، وأجريت عددا من الأشعات والتحليلات، ولم أجد أى انسداد بمجرى البول، فماذا أفعل، خاصة وأننى أريد الإنجاب؟

يجيب الدكتورة جيهان مصطفى أخصائية جلدية والتناسلية، أن مشكلة عدم نزول المنى أثناء القذف تكون لها عدة أسباب، منها عضوية ومنها نفسية، ومنها ما قد يكون مضاعفات لتناول بعض الأدوية الأخرى، ويجب أن يتم اكتشاف ذلك من خلال الطبيب المختص.

أولا قد يكون السبب هو المضاعفات الناتجة عن تناول بعض الأدوية مثل أدوية انخفاض الضغط أو بعض أنواع مهدئات الأعصاب أو نتيجة إجراء جراحة، خاصة استئصال جزء من البروتستاتا أو له علاقة بالمثانة.

وقد يكون هناك أسباب نفسية كأن يكون الشخص يكره الجنس أو يشعر بالإذلال أثناء ممارسته للجنس، ويخجل من نفسه أو بسبب كثرة ممارسة العادة السرية، خاصة أثناء فترة المراهقة.

ولعلاج تلك الحالة يكمن علاجها من خلال اكتشاف السبب فى هذا والتى لن يستطيع إخبارك به سوى الطبيب، وحيث إنك لا تعانى من انسداد بمجرى البول يمكنك البحث عما إذا كانت تتناول أدوية لمرض مزمن فقد تكون هى السبب فى حدوث تلك الحالة.