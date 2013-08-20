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رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده على منصّة جوهرة الحياة في المغرب

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رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده على منصّة جوهرة الحياة في المغرب رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده على منصّة جوهرة الحياة في المغرب

احتفل "البوب ستار" رامي عياش، مؤخراً، بعيد ميلاده الـ32 على خشبة مهرجان "جوهرة الحياة" بمدينة الجديدة المغربيّة.
وتقاسم عياش لحظات عيده مع معجبيه الذين حضروا من مدن مغربيّة متفرقة، من أجل مشاهدة الحفلة، التي قُدّر عدد الحاضرين فيها بمئة ألف.
ويُشارك في المهرجان كلّ من الفنّانة اللبانية دينا حايك وفرقة "فناير" المغربيّة ومطرب الراي الجزائريّ الشاب مامي.
يُذكر أنّ رامي ارتدى خلال الحفلة قميصاً مغربيّاً خاصّاً من تصميم وتنفيذ نادي معجبيه في المغرب، طرّزوا عليه كلمة "pop star".

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