ريال مدريد يقترب من ضم ظهير جرانادا

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية اليوم عن إمكانية توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع مواطنه جرانادا بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي جيليرمي سيكيرا يوم الاثنين المقبل.

ووجد النادي الملكي في سيكيرا (27 عاما) خير تعويض للبرتغالي فابيو كوينتراو الذي بات خروجه من فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مسألة وقت، حيث سيساند مواطنه مارسيلو، الظهير الأيسر الوحيد الذي سيتبقى بالميرينجي.

ووفقا لصحيفة (ماركا)، فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يحمل الجنسية الإيطالية ايضا، يقدر بـ25 مليون يورو، غير أن النادي الأندلسي على استعداد لخفض المبلغ للنصف مقابل التنازل عن خدماته.

ومن المحتمل أن يستغني الريال عن الروسي الصاعد تشيريشيف لجرانادا ضمن الصفقة.

وخلال موسم الانتقالات الصيفية أبدت العديد من الأندية رغبتها في التوقيع مع سيكيرا، ومنها أتلتيكو مدريد وفالنسيا داخل الليجا، بجانب إيفرتون وليفربول الإنجليزيين وبنفيكا البرتغالي.

وقدم سيكيرا، لاعب أودينيزي السابق، أداءا متميزا مع فريق الجنوب الإسباني في الموسم الماضي، وسجل فيه ستة أهداف جميعها من ركلات جزاء.