أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الرئاسة» لـ«أردوغان»: لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسًا في الوطنية

  • مصر
  • 18
Google+ Print
«الرئاسة» لـ«أردوغان»: لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسًا في الوطنية «الرئاسة» لـ«أردوغان»: لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسًا في الوطنية
استنكر أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي وصف خلالها ما يحدث في بأنه «انقلاب عسكري واضح»، قائلاً: «لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسًا في الوطنية». وأضاف «المسلماني» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه لن ينجح العملاء الإقليميون في كسر الدولة المصرية، على حد قوله. كانت وكالة أنباء «الأناضول» نقلت عن «أردوغان»، الثلاثاء، قوله: «ما حدث في مصر انقلاب عسكري واضح أهدرت فيه دماء، وهناك أشخاص قتلوا دون رحمة في هذا الانقلاب». وتابع: «إذا صمتنا أمام الانقلاب في مصر، فلن يكون من حقنا قول أي شيء إذا ما نصبوا لنا نفس الفخ في المستقبل«. وأضاف تعليقًا على دعم الدول الخليجية لمصر: «الوضع في الدول الأفريقية المسلمة واضح، فمن منها قدمتم لها المساعدة أو مثل هذا الدعم؟«. وقال: «العالم الإسلامي كإخوة النبي يوسف، الذين ألقوه في الجب، وكما هو الحال في قصة سيدنا يوسف، فإن الله سيخزي من يخونون في العالم الإسلامي إخوانهم وأخواتهم في مصر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية