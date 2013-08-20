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تشييع جثمان صحفي «الأهرام» المقتول في كمين للجيش بالبحيرة بمسقط رأسه بالمنوفية

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تشييع جثمان صحفي «الأهرام» المقتول في كمين للجيش بالبحيرة بمسقط رأسه بالمنوفية تشييع جثمان صحفي «الأهرام» المقتول في كمين للجيش بالبحيرة بمسقط رأسه بالمنوفية
شيعت قرية بني غريان بمركز قويسنا بالمنوفية جثمان تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام بمحافظة البحيرة، الذي لقي مصرعه برصاصة أمن كمين للجيش بمدينة دمنهور، عقب لقاء مع المحافظ الجديد اللواء مصطفى هدهود. وقال حامد البربري، مدير مكتب الجمهورية، الذي رافق «عبد الرؤوف» خلال الحادث: «كنا في اجتماع مع السيد اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة في أول لقاء للتعارف بينه وبين الصحفيين، وانتهى الاجتماع قبل الساعة السابعة بدقائق، وعرض الزميل تامر عبد الرؤوف توصيل الزملاء إلى منازلهم بسيارته، وقام بتوصيل 3 من الزملاء، ثم اتجهنا إلى طريق الموقف العمومي، لأركب منه سيارة إلى كفر الدوار». ويضيف «البربري»: «عندما وصلنا لطريق فرعي من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، لنتجه إلى الموقف، قابلنا بعض الأشخاص بملابس عسكرية، وطلبوا منا الرجوع فامتثلنا لهم واستدرنا بالسيارة بالفعل لنعود من نفس الطريق، الذي أتينا منه، ولكن تم إطلاق عدة أعيرة أصابت أحدها رأس تامر من الخلف، وسارت السيارة بعدها لمسافة دون قائد، ولم يوقفنا بعدها إلا الاصطدام بأحد أعمدة الإنارة، وفقدت الوعي، وتم نقلي إلى المستشفى». وطالب بيان صادر عن رابطة صحفيي البحيرة الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع، بفتح تحقيق فوري مع الضابط المتسبب في قتل الشهيد، مؤكدا أن الرابطة رغم علمها بأن الحادث ناتج عن خطأ فردي، إلا أنه يجب معاقبة المتسبب فيه».

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