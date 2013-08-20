تشييع جثمان صحفي «الأهرام» المقتول في كمين للجيش بالبحيرة بمسقط رأسه بالمنوفية

شيعت قرية بني غريان بمركز قويسنا بالمنوفية جثمان تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام بمحافظة البحيرة، الذي لقي مصرعه برصاصة أمن كمين للجيش بمدينة دمنهور، عقب لقاء مع المحافظ الجديد اللواء مصطفى هدهود.

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