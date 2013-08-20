أبو تريكة يتراجع: لم أتطاول على الجيش وأحترم كل مؤسسات الدولة

بعد ردود الفعل الهائلة التى أثارها الخبر الذى نشره اليوم السابع حول تطاول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محمد أبو تريكة، على ضابط الجيش المسئول عن تأمين بعثة الأهلى، بمطار القاهرة أثناء عودة أعضاء فريق النادى الأهلى من الكونغو، تراجع أبو تريكة، مؤكدا "أنه يحترم كل مؤسسات الدولة".

كان اليوم "اليوم السابع" قد انفرد بخبر تلفظ اللاعب محمد أبو تريكة بعبارات غير لائقة أمام رجال القوات المسلحة المسئولين عن تأمين أتوبيس النادى الأهلى العائد من المطار، بعد عودة اللاعبين من الكونغو، وقال فى وجه ضابط الشرطة العسكرية المسئول عن تأمين الفريق، "أنتو جايبين الجيش اللى بيقتل الناس عشان يؤمن الفريق".

وأكد مصدر مطلع، شاهد الواقعة، أن الضابط التزم بضبط النفس، ورفض التعليق على عبارات لاعب النادى الأهلى المستفزة، ومارس عمله فى تأمين بعثة الفريق، لحين وصولها إلى المكان المحدد لها.

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