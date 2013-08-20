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لجنة لإدارة الكوارث والأزمات بدمياط

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لجنة لإدارة الكوارث والأزمات بدمياط لجنة لإدارة الكوارث والأزمات بدمياط
دمياط هشام الولي
منذ 1 ساعة 32 دقيقة

أصدر اللواء مهندس محمد عبد اللطيف - محافظ دمياط الجديد - أول قراراته بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات بالديوان العام برئاسة اللواء فايز شلتوت - السكرتير العام للمحافظة - وعضوية كلا من: اللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد، وأحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعبد اللطيف ربيع مدير عام مركز المعلومات،

وجمال الشاذلي مدير عام مكتب المحافظ، ومحمد البربير مدير إدارة الأزمات، وعبد المنعم بدران مدير إدارة المتابعة، وعبد الغني العزبي مدير إدارة الأمن، ومحسن الحناوي مدير مكتب السكرتير العام، ومحمد الجمل مدير مكتب السكرتير العام المساعد، وتوفيق منصور مدير إدارة شئون المقر والمسئول عن الكهرباء والمياه بالديوان العام، ومندوب عن مكتب المستشار العسكري، ومندوب عن مديرية الأمن والدفاع المدني وعن مديرية الصحة ومندوب عن شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز على أن تكون مهمة اللجنة إدارة غرفة الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز ومدن والتواصل مع غرفتي الأزمات بمجلس الوزراء والأمانة العامة للإدارة المحلية.

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