هل يجعلك البوتوكس تعيسة؟

أجرى طبيب في جامعة بريطانية دراسة، شملت 25 شخصاً، فأظهر من خلالها أنّه عند حقن سمّ البوتولينوم يُصبح الوجه عاجزاً عن التعبير عن السّعادة. ويُضيف الطبيب "مايكل لويس"، صاحب الدراسة، أنّ للبوتوكس تأثير على شعورنا ونظرتنا إلى العالم، لأنّ التعبير الذي نظهره على وجوهنا يؤثر في نهاية المطاف في شعورنا.

وينظر بحث هذا الطبيب في الأثر النفسيّ الذي يتركه التخفيف من التجاعيد على الجبين باستخدام حقن البوتوكس. ويُصرح الطبيب بأنّ التعابير التي نظهرها على وجوهنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحاسيس التي نشعر بها، ويُضيف أنّ تعابير الوجه تؤثر في العلاج الذي يقضي على تجاعيد زوايا العين والأنف.

وقام الطبيب باستطلاع رأي ليُقيّم مستويات الإحباط في مجموعة من الأشخاص الذين حقنوا بهذا النوع من السموم لكي يجد أنّ شعور الإحباط هيمن على المجموعة التي تلقت هذا العلاج مقارنةُ بمجموعة من الأفراد التي تلقّت حقن بوتوكس لمعالجة تجاعيد الجبين فقط.

في الواقع، يدّعي طبيب النفس هذا أنّ ذلك يعود إلى أنّ العلاج بالبوتوكس قلّل من قدرتهم على الابتسام، ما يدفعهم إلى عدم الشعور بالسعادة