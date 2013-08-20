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مكياج خاصّ للمرأة العربيّة في فصل الحرّ!

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مكياج خاصّ للمرأة العربيّة في فصل الحرّ! مكياج خاصّ للمرأة العربيّة في فصل الحرّ!

تُعاني المرأة العربيّة مشكلة عدم ثبات المكياج، كونها تعيش في محيط مناخيّ حارّ، ويزيد فيه الحرّ عن المعدّل الطبيعيّ في هذين الشهرين. كذلك يُعتبر تعرّضها لوسائل التبريد من الأمور التي تؤذي المكياج وتحرّكه من مكانه، فتُصبح الظلال مثلاً على الوجنتين...
ولأنّ هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تشغل بال المرأة العربيّة وتزعجها، اخترنا لك عدّة نصائح مفيدة، لتحصلي على مكياج ثابت.

خطوات سهلة لمكياج ثابت:

أولاً: ننصحك باختيار الألوان التي تريدين استعمالها؛ ويُفضّل اللجوء إلى الألوان الطبيعيّة المنعشة الخفيفة في هذا الفصل.
حاولي أن تستغني عن استخدام كريم الأساس، واستبدليه بكريمٍ مرطّبٍ خالٍ من الزيوت ليمتصّ زيوت وجهك، من دون أن يزيدها، فيسيل المكياج.
استخدمي الماسكرا الطويلة الأمد، أو المقاوِمة للماء، كي تتجنّبي تفتيت اللون الأسود على الجفنين السفليين.
استخدمي قلم تحديد العيون الذي تريدينه فوق الأي لاينر السائل، حتّى يُساعد في ثباته وعدم التصاقه بالجفن الأعلى.
استخدمي كريم الحماية من الشّمس في الصيف؛ وإذا أمكنك، اختاريه بتركيبة ملوّنة تُخفي العيوب الخفيفة الظاهرة وتوحّد البشرة في نفس الوقت.
استخدمي مرطّب الشفاه لحماية شفاهك وترطيبها، وكي لا تتشقّق. ولا شكّ أنّ بإمكانك إيجاد الكثير من المرطّبات التي تمنح الشفاه اللون الصيفيّ المنعش.
ضعي بودرة خدود من نوع البودرة، لا من النوع الكريمي الذي يُمكن أن يسيل.
يُفضّل استخدام مكياج مضادّ للماء حتّى يكون بالإمكان المحافظة على المكياج على الوجه لأطول فترةٍ ممكنة.
استخدمي ظلالاً للجفون من النوع الكريميّ، لأنّها ستثبت على الجفون، خصوصاً إذا وضعت تحتها البودرة، واستخدمي الألوان الطبيعيّة المطفأة.
يُفضَّل استخدام ملمّع الشّفاه الشفّاف، أو الورديّ.
راجعي هذه النصائح وطبّقيها، وأخبرينا بالنتائج!

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سيدتي