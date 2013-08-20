الممثل الشاب Lee Thompson Young ينتحر بعمر الـ29

بعد أن عُثر على نجم ديزني Lee Thompson Young جثّة هامدة في شقته في هوليوود، تبيّن أنّ النجم قد أنهى حياته، عبر إقدامه على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، وهو بعمر الـ29.

وقال المتحدث باسم Lee Thompson: "بحزنٍ شديد أعلن أنّ Lee Thompson قد انتحر.. Lee كان أكثر من ممثلٍ وشابٍ لامع، فقد كان روحاً طيّبة ورائعة، سنقتقدها حقاً".

يُشار إلى أنّ Lee Thompson Young الذي لم يُعرف سبب انتحاره، كان يطلّ قبل وفاته في مسلسل "ريزولي وآيسلز" على شبكة "تي إن تي" الأمريكيّة، وقد تغيّب عن عمله يوماً كاملاً، قبل أن يتفقّده مالك المنزل ليجده ميتاً.