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البلام يكشف سر علاقته بناصر القصبي

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البلام يكشف سر علاقته بناصر القصبي البلام يكشف سر علاقته بناصر القصبي

صرح الفنان حسن البلام بأنه يعتز دائماً بالعمل مع صديقه الفنان داوود حسين، مبيناً أنه افتقده خلال الجزء الثاني من مسلسل "واي فاي"، الذي كان البلام وداوود بطليه في الجزء الأول، وأوضح أنه لا يعرف الظروف التي حالت دون وجوده في الجزء الثاني، مشدداً على أن داوود إضافة كبيرة للعمل، وعبر عن سعادته بالنجاح الكبير على المستوى الجماهيري والنقدي لـ "واي فاي 2" خلال شهر رمضان الكريم على شاشة mbc.

واعتبر أن العمل الآخر الذي شارك في بطولته برمضان وهو "أبو الملايين" مسلسل رائع، وتابع: سعدت بالعمل مع قطبين من أهم أقطاب الكوميديا الخليجية والعربية الفنانين عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصبي، حيث كان التعامل أكثر من رائع وبأخلاق رائعة من الفنانين، وتشرفت بالعمل للمرة الأولى أمام النجم عبدالحسين عبدالرضا، ونلت وطاقم العمل المتعة في الكواليس والاستفادة الفنية.

وأكد البلام أنه يرتبط بعلاقة طيبة جداً مع النجم ناصر القصبي حيث سبق له العمل معه في بعض حلقات مسلسله الشهير "طاش ما طاش"، معتبراً أن ذلك أسهم في أن تكون الكواليس بينه وبين القصبي مميزة خلال تصوير المسلسل في دبي، حيث كانت القفشات الكوميدية حاضرة دائمتا بينهما، وأضاف: علاقتي بالفنان الكبير ناصر القصبي جعلتنا نضيف ونعدل لأدوار بعضنا بما يخدم كل منا، وبالطبع المسلسل بوجه عام، وكذلك كان التعاون والعلاقة المميزة مع الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا.

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