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كردستان العراق تحدد عدد العابرين من سوريا بـ 3 آلاف يوميا

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كردستان العراق تحدد عدد العابرين من سوريا بـ 3 آلاف يوميا كردستان العراق تحدد عدد العابرين من سوريا بـ 3 آلاف يوميا

حددت حكومة إقليم كردستان العراق عدد السوريين الذين يعبرون إلى أراضيها يوميا بـ 3 آلاف شخص فقط، حسبما قالت منظمات إغاثية الثلاثاء.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه منذ الخميس الماضي، عبر نحو 30 ألف سوري من الفارين من القتال في بلادهم إلى العراق، ويعتقد أن أغلبهم من الأكراد.

وقال مسؤول بالمفوضية إن حكومة كردستان العراق قررت السماح يوميا بعبور 3 آلاف شخص فقط من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن السلطات الكردية في العراق حاولت تطبيق هذا الأمر الاثنين لكنها فشلت، إذ عبر الحدود 5 آلاف سوري.

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