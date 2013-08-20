جامعة بنها تعلن شروط القبول بأقسام اللغات بكليات التجارة والحقوق والآداب

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها شروط القبول والالتحاق بأقسام اللغات بكليات التجارة والحقوق والآداب.

وقال الدكتور احمد عبدالرحيم عميد كلية التجارة بان شعبة انجليزى تقبل الطلاب من خلال المجموع الاعتبارى للطالب وبحد ادنى 40 درجة فى اللغة الانجليزية ويتم استيعاب وقبول 15 % من عدد طلاب الانتظام بالكلية.

وفى كلية الحقوق قال الدكتور الشحات منصور أنه تقرر قبول 50 طالبا فى شعبة اللغة الانجليزية والتى تبدا الدراسة بها لاول مرة هذا العام ويتم المفاضلة بين الطلاب من خلال الحصول على اعلى الدرجات فى اللغة الانجليزية.

وفى كلية الاداب قال الدكتور عبد اللطيف الصباغ عميد الكلية أنه سيتم قبول 200 طالب فى قسم اللغة الانجليزية باعلى المجاميع فى مادة التخصص واللغة الفرنسية يقبل 175 طالب بنفس الشروط اما قسم الاعلام يجب ان يكون الطالب حاصلا على 128 درجة فى مجموع اللغات وان يجتاز المقابلة الشخصية وعلم النفس يقبل 175 طالب من اعلى الدرجات وقسم التاريخ والأثار 250 طالب باعلى درجات المجموع الكلى وباقى الاقسام بدون اى شروط.