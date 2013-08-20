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أبو تريكة: احترم كل مؤسسات الدولة.. والشائعة لن تشتت تركيزي

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أبو تريكة: احترم كل مؤسسات الدولة.. والشائعة لن تشتت تركيزي أبو تريكة: احترم كل مؤسسات الدولة.. والشائعة لن تشتت تركيزي

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي على نفي واقعة دخوله في تلاسن مع أحد الضباط من القوات المسلحة المكلفية بحماية بعثة الأهلي التي كانت في الكونجو وعادت لمصر يوم الاثنين.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أبو تريكة دخل في تلاسن مع ضابط من قوات الجيش المكلفة بتأمين بعثة الأهلي في مطار القاهرة.

ونفى الأهلي هذه التقارير في بيان رسمي، وأكد حازم الحديدي وكيل أبو تريكة لـFilGoal.com عدم صحة هذه التقارير.

وقال أبو تريكة في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء: "احترم كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، والواقعة التي سردها البعض في وسائل الإعلام لم تحدث من قريب ولا من بعيد".

وتابع "ما أثارته وسائل الإعلام حول هذا الأمر لن يشتت تركيزي عن أداء واجبي مع النادي الأهلي ومنتخب ".

وكانت إدارة الأهلي قد وافقت على استثناء أبو تريكة من قرار منع اللاعبين من التحدث في وسائل الإعلام، لنفي الواقعة وتوضيح موقفه.

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