"الخارجية": رسالة من الرئيس منصور إلى "سيلفاكير" تتعلق بدعم العلاقات الثنائية

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

سلم وزير الخارجية نبيل فهمي، رسالة خطية من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت تتعلق بدعم العلاقات الثنائية، كما وجه فهمي، دعوة إلى سيلفاكير بزيارة مصر في الموعد الذي يتحدد وفق جدول ارتباطاته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن نبيل فهمي أكد خلال لقائه بالرئيس سلفا كير أن مصر حريصة على مواصلة تنمية العلاقات والتعاون في مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والطاقة والمياه وغيرها، كما تتطلع إلى المزيد من التعاون في المجال السياسي حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك ملف مياه النيل.

وقام نبيل فهمي اليوم، بزيارة إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، والتقى بكل من الرئيس سيلفا كير ميارديت ووزراء شؤون مجلس الوزراء والإعلام والسدود والكهرباء والموارد المائية والري وعدد من كبار المسؤولين في جنوب السودان.

من ناحية أخرى، قدم فهمي، الشكر لحكومة جنوب السودان على دعمها للحكومة المصرية في سبيل تنفيذها لخريطة الطريق، ولدعمها لمصر في مواجهتها ضد أعمال العنف والترويع للمواطنين التي تشهدها البلاد من قبل بعض التيارات، بما في ذلك العمل الإرهابي الإجرامي الذي سقط فيه أمس 25 جنديا، وشدد وزير الخارجية أن تلك الأعمال الإجرامية لن توقف مسيرة التحول الديمقراطي في مصر وفقاً لخريطة الطريق ذات الصلة.

ونوه فهمي، إلى تطلع مصر لدعم جنوب السودان المساعي الجارية لإلغاء قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في إطار الاتحاد الإفريقي.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى مصر في أسرع وقت، وشكره للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصري لبلاده في مختلف المجالات. كما أكد عزم بلاده تكثيف جهودها فيما يتعلق بعودة الأنشطة المصرية في الاتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن فهمي، زار العيادة المصرية في جوبا حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها العيادة للمواطنين الجنوبيين، كما زار مقر السفارة المصرية في جوبا، وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة.