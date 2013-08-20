أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"عالم جديد" تطالب بتحقيق عاجل في حادث مقتل مدير مكتب "الأهرام" بالبحيرة

Google+ Print
"عالم جديد" تطالب بتحقيق عاجل في حادث مقتل مدير مكتب "الأهرام" بالبحيرة "عالم جديد" تطالب بتحقيق عاجل في حادث مقتل مدير مكتب "الأهرام" بالبحيرة

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 14 دقيقة

أدانت المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مقتل تامر عبدالرؤوف، مدير مكتب الأهرام بالبحيرة عضو نقابة الصحفيين، أثناء مروره على كمين للجيش، عقب عودته من لقاء مع المحافظ، معربة عن صدمتها وحزنها لسقوطه برصاص في الرأس أودت بحياته على الفور.

وطالبت بسرعة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وإعلان نتائجه على الرأي العام بكل تفاصيلها، وبشفافية مطلقة من قِبل القوات المسلحة والشرطة، مع التأكد من طبيعة ودقة الإجراءات التي اتخذت قبل إطلاق الرصاص على السيارة التي كان يستقلها مع آخر، ومعاقبة المسؤول عن مقتل الزميل الصحفي بالأهرام، وتقديمه للمحاكمة.

وطالب عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة، بضرورة تعاون الأكمنة وقوات الشرطة والجيش مع الصحفيين، سواء قبل فترة حظر التجوال أو بعده لتسهيل قيامهم بعملهم الصحفي، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في استثناء الصحفيين والإعلاميين من قرار حظر التجوال ليلا مراعاة لظرف عملهم.

كما شدد حجاب، على ضرورة التأكيد على الضباط في الأكمنة المنتشرة بالشوارع على ضرورة حماية الأرواح وحياة ودماء الصحفيين والإعلاميين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه