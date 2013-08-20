"عالم جديد" تطالب بتحقيق عاجل في حادث مقتل مدير مكتب "الأهرام" بالبحيرة

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 14 دقيقة

أدانت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة"، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مقتل تامر عبدالرؤوف، مدير مكتب الأهرام بالبحيرة عضو نقابة الصحفيين، أثناء مروره على كمين للجيش، عقب عودته من لقاء مع المحافظ، معربة عن صدمتها وحزنها لسقوطه برصاص في الرأس أودت بحياته على الفور.

وطالبت بسرعة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، وإعلان نتائجه على الرأي العام بكل تفاصيلها، وبشفافية مطلقة من قِبل القوات المسلحة والشرطة، مع التأكد من طبيعة ودقة الإجراءات التي اتخذت قبل إطلاق الرصاص على السيارة التي كان يستقلها مع آخر، ومعاقبة المسؤول عن مقتل الزميل الصحفي بالأهرام، وتقديمه للمحاكمة.

وطالب عماد حجاب، الخبير الحقوقي والإعلامي بالمؤسسة، بضرورة تعاون الأكمنة وقوات الشرطة والجيش مع الصحفيين، سواء قبل فترة حظر التجوال أو بعده لتسهيل قيامهم بعملهم الصحفي، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في استثناء الصحفيين والإعلاميين من قرار حظر التجوال ليلا مراعاة لظرف عملهم.

كما شدد حجاب، على ضرورة التأكيد على الضباط في الأكمنة المنتشرة بالشوارع على ضرورة حماية الأرواح وحياة ودماء الصحفيين والإعلاميين.