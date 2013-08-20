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سفير أذربيجان بالقاهرة: إجلاء 50 من رعايانا فى مصر

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سفير أذربيجان بالقاهرة: إجلاء 50 من رعايانا فى مصر سفير أذربيجان بالقاهرة: إجلاء 50 من رعايانا فى مصر

صرح سفير أذربيجان لدى شاهين عبد اللايف بأن الرئاسة الأذرية قررت إجلاء رعاياها عن مصر فى ضوء أحداث العنف الجارية التى تشهدها البلاد، موضحا أنه تم إجلاء أغلب الرعايا الذين بلغ عددهم 50 من الدراسين والمقيمين وبعض الدبلوماسيين فى مصر فجر أمس على متن طائرة خاصة.

وأضاف اليوم، أن هذا القرار يأتى كإجراء احترازى فى ضوء الأوضاع الأمنية السائدة فى البلاد، مشيرا إلى مقتل أحد الدبلوماسيين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.

وأكد عبد اللايف أنه سيتم عودة جميع المواطنين الأذربيجنين إلى مصر فور عودة الأمن والاستقرار، معربا عن أمله فى حدوث هذا فى القريب العاجل.

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مصر 365

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