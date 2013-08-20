"أبو مازن" يعزى الرئيس منصور فى شهداء رفح ويؤكد وقوف فلسطين بجانب مصر

جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس التأكيد على" موقف القيادة الفلسطينية الذى يعتبر المساس بالأمن المصرى مساسا بالأمن القومى العربى وقضيته المركزية"، معربا عن ثقته والقيادة الفلسطينية بأن "مصر الشقيقة ستجتاز هذه المرحلة، لتستعيد دورها الريادى من أجل قضايا أمتنا العربية جمعاء وخاصة القضية الفلسطينية".

جاء ذلك فى برقيات التعزية التى أرسلها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، معزيا الرئيس المؤقت عدلى منصور، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، باستشهاد 25 جنديا فى الهجوم الإرهابى فى رفح أمس الاثنين.

وقالت البرقية التى وزعتها سفارة فلسطين فى القاهرة أن الرئيس عباس عزى فى ثلاث برقيات منفصلة القيادة والشعب المصرى وأسر الشهداء وعائلاتهم، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطينى إلى جانب خيار الشعب المصرى.