القبض على خاطفى شاب ميت الكرما بالدقهلية

ألقت مديرية أمن الدقهلية القبض على تشكيل عصابى قاموا باختطاف شاب انتقاما منة حيث تمكنت مباحث طلخا من اعاده شاب بعد اختطافه من قبل 5 مسجلين خطر تتزعمهم سيده

كان اللواء سامى الميهى مدير امن الدقهلية تلقى اخطارا من مأمور مركز طلخا عن بلاغ يفيد باختطاف محمد سمير عبد العليم السن 17 مقيم ميت الكرماء من الموقف الجديد بطلخا داخل توكتوك ، وعليه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقيب احمد الجندى معاون مباحث طلخا وبعد 3 ساعات تمكن من القاء القبض على كلا من ابراهيم عبد الحميد حسن 32 عام عاطل ومقيم طلخا مسجل فرض سيطرة وشهرته ابراهيم مشيرة و حسن عبد الحميد حسن 34 عام عاطل ومسجل شقي خطر وسونيا علي الديسطى 50 عام مسجله مخدرات ومقيمه طلخا و عبد الله الهادي حسن 22 عام عاطل ومقيم طلخا ومسجل خطر ، بعد خطفهم المجنى عليه وتعذيبه واحتجازه داخل المخزن الخاص بالمتهم الاول وذلك لان المخطوف منذ حوالي كان يقود سيارة ودهس ابنة المتهم الاول عن طريق الخطأ وتوفت في الحال ، وبعد ذلك حكمت المحكمة ببراءته مما دفععهم للانتقام .