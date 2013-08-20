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الجيش الإسرائيلي يسمح لنظيره المصري بدخول 4 طائرات عسكرية لسيناء

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الجيش الإسرائيلي يسمح لنظيره المصري بدخول 4 طائرات عسكرية لسيناء الجيش الإسرائيلي يسمح لنظيره المصري بدخول 4 طائرات عسكرية لسيناء

كتب : الأناضول الثلاثاء 20-08-2013 12:53

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية "إن الجيش الإسرائيلي سمح لنظيره المصري بإدخال 4 طائرات عسكرية من نوع "أباتشي"، بالإضافة إلى كتيبة مشاة لشبه جزيرة سيناء (شمال شرق )، بعد الهجوم المسلح الذي قتل فيه 25 جنديا مصريا أمس.

وأضافت القناة أن السماح للجيش المصري جاء بعد القلق المتزايد على المستوى الأمني الإسرائيلي من ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة في سيناء ضد أهداف مصرية وإسرائيلية في الفترة الماضية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش المصري حول هذا النبأ.

وفي وقت سابق من اليوم قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) شكل فرقة خاصة تعنى بملف سيناء وإحباط أي عمليات أو محاولات إطلاق صواريخ من الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل.

وعقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، سمح الجيش الإسرائيلي بدخول 10 كتائب مصرية لشبه جزيرة سيناء، بحسب "هآرتس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في وقت سابق "إن إسرائيل واصلت تنسيقها مع الجيش المصري حول سيناء ".

وتم التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979، وتحظرالاتفاقية على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل وشبه جزيرة سيناء.

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