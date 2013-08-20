أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الجيش السوري الحر يهاجم قافلة عسكرية في حلب

Google+ Print
الجيش السوري الحر يهاجم قافلة عسكرية في حلب الجيش السوري الحر يهاجم قافلة عسكرية في حلب

كتب : الأناضول الثلاثاء 20-08-2013 12:27

هاجمت مجموعة من لواء التوحيد التابع للجيش السوري الحر، قافلة عسكرية تابعة لقوات النظام، مما أدى إلى مقتل عشرين منهم.

وصرح المسؤول الإعلامي في لواء التوحيد ياسر أحمد أن مجموعة من لواء قامت بمهاجمة قافلة عسكرية تابعة قوات النظام، جنوب شرق المدينة، مما أدى إلى مقتل 20 جنديًا وتدمير دبابتين وعربتين مدرعتين.

وأوضح أحمد أن الهدف من هذه الهجمات هو قطع طرق إمداد قوات النظام في المنطقة، لإحكام السيطرة عليها.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن الاشتباكات مستمرة بين المعارضة وقوات النظام في مناطق مختلفة من المدينة، وأن قوات الأسد قامت بقصف مناطق قاضي عسكر والصاخور والحمرا، بالإضافة إلى محيط الجامع الأموي، بقذائف الهاون والصواريخ والدبابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية