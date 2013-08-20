الجيش السوري الحر يهاجم قافلة عسكرية في حلب

كتب : الأناضول الثلاثاء 20-08-2013 12:27

هاجمت مجموعة من لواء التوحيد التابع للجيش السوري الحر، قافلة عسكرية تابعة لقوات النظام، مما أدى إلى مقتل عشرين منهم.

وصرح المسؤول الإعلامي في لواء التوحيد ياسر أحمد أن مجموعة من لواء قامت بمهاجمة قافلة عسكرية تابعة قوات النظام، جنوب شرق المدينة، مما أدى إلى مقتل 20 جنديًا وتدمير دبابتين وعربتين مدرعتين.

وأوضح أحمد أن الهدف من هذه الهجمات هو قطع طرق إمداد قوات النظام في المنطقة، لإحكام السيطرة عليها.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن الاشتباكات مستمرة بين المعارضة وقوات النظام في مناطق مختلفة من المدينة، وأن قوات الأسد قامت بقصف مناطق قاضي عسكر والصاخور والحمرا، بالإضافة إلى محيط الجامع الأموي، بقذائف الهاون والصواريخ والدبابات.