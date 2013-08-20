جهود لإطلاق سراح 42 مختطفا في شرق دارفور

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 12:55

أكدت حكومة شرق دارفور، أنها تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لاستعادة 42 مختطفا من قبيلة "المعاليا"، الذين تم اختطافهم على يد مجموعة مسلحة أثناء ترحيل 600 أسرة من القبيلة عبر الطرق البرية بالولاية.

وأكد معتمد محلية "الفردوس" بشرق دارفور علي الطاهر شارف، في تصريح - للمركز السوداني للخدمات الصحفية - اليوم، أن السلطات ما زالت تتعقب الجناة، بعد أن توصلت لمعلومات كافية عنهم، لافتا إلى أنه من المتوقع إطلاق سراح المختطفين سيكون خلال ساعات، وأشار إلى أنه اتضح أن المركبات التي تم استئجارها لترحيل المواطنين تتبع لجماعة مسلحة، قامت باختطافهم وطالبت حكومة الولاية بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

ورهن شارف، تحديد موعد التوقيع على وثيقة الصلح ووقف العدائيات بين قبيلتي "الرزيقات والمعاليا"، بتحرير المختطفين.