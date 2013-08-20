"التعاون الخليجي" يصف خطاب "نصر الله" حول سوريا بـ"اللامسؤول والمتناقض"

كتب : أ ف ب الثلاثاء 20-08-2013 13:35

ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، بشدة، بالخطاب "التحريضي" لـ"حسن نصر الله" الأمين عام لـ"حزب الله" الشيعي اللبناني، واصفًا إياه بـ"اللامسؤول والمتناقض".

وأوضح "الزياني"، في بيان، أن "(نصر الله) يتوعد السوريين بانخراط أكبر لحزبه في قتالهم في تدخل سافر في شؤونهم الداخلية، ويهدد اللبنانيين بمزيد من التورط في أتون الأزمة السورية في لا مبالاة صارخة بأمن لبنان واستقراره وعلاقات طوائفه وتعايشها السلمي".

وأعلن "نصر الله"، يوم الجمعة الماضي، غداة تفجير دموي في الضاحية الجنوبية في بيروت، استعداده للذهاب شخصيًا للقتال في سوريا في مواجهة "الإرهابيين التكفيريين".

وقال "نصر الله"، "إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا".

وتابع الزياني، "في الوقت الذي أجمع فيه العالم على إدانة مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري، لا يزال حسن نصر الله يصر بل ويفاخر بمشاركة مليشياته في ذبح الأطفال والنساء والأبرياء السوريين، وتدمير مدنهم وممتلكاتهم".

واتهم "الزياني" نصر الله بـ"الاستمرار في ترهيب اللبنانيين والسوريين بسلاح حزبه، واستعداده لمضاعفة مليشياته، بل ومشاركتهم بنفسه قتال الشعب السوري".