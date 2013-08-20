أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"التعاون الخليجي" يصف خطاب "نصر الله" حول سوريا بـ"اللامسؤول والمتناقض"

Google+ Print
"التعاون الخليجي" يصف خطاب "نصر الله" حول سوريا بـ"اللامسؤول والمتناقض" "التعاون الخليجي" يصف خطاب "نصر الله" حول سوريا بـ"اللامسؤول والمتناقض"

كتب : أ ف ب الثلاثاء 20-08-2013 13:35

ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، بشدة، بالخطاب "التحريضي" لـ"حسن نصر الله" الأمين عام لـ"حزب الله" الشيعي اللبناني، واصفًا إياه بـ"اللامسؤول والمتناقض".

وأوضح "الزياني"، في بيان، أن "(نصر الله) يتوعد السوريين بانخراط أكبر لحزبه في قتالهم في تدخل سافر في شؤونهم الداخلية، ويهدد اللبنانيين بمزيد من التورط في أتون الأزمة السورية في لا مبالاة صارخة بأمن لبنان واستقراره وعلاقات طوائفه وتعايشها السلمي".

وأعلن "نصر الله"، يوم الجمعة الماضي، غداة تفجير دموي في الضاحية الجنوبية في بيروت، استعداده للذهاب شخصيًا للقتال في سوريا في مواجهة "الإرهابيين التكفيريين".

وقال "نصر الله"، "إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا".

وتابع الزياني، "في الوقت الذي أجمع فيه العالم على إدانة مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري، لا يزال حسن نصر الله يصر بل ويفاخر بمشاركة مليشياته في ذبح الأطفال والنساء والأبرياء السوريين، وتدمير مدنهم وممتلكاتهم".

واتهم "الزياني" نصر الله بـ"الاستمرار في ترهيب اللبنانيين والسوريين بسلاح حزبه، واستعداده لمضاعفة مليشياته، بل ومشاركتهم بنفسه قتال الشعب السوري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية