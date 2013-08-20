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صحيفة إيرانية: زعزعة استقرار مصر يضمن مصالح أمريكا وإسرائيل

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صحيفة إيرانية: زعزعة استقرار مصر يضمن مصالح أمريكا وإسرائيل صحيفة إيرانية: زعزعة استقرار مصر يضمن مصالح أمريكا وإسرائيل

ذكرت صحيفة جمهورى اسلامى الإيرانية أن زعزعة الاستقرار فى يضمن مصالح أمريكا وإسرائيل، وأضافت، أن زيادة الصدامات فى الشوارع والقتل يأتى فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس الأمريكى باراك اوباما بيانا متحيزا، كل هذا يشير إلى أن واشنطن تسعى لإبراز دورها فى تطورات مصر.

وقالت الصحيفة إن المشهد فى مصر يشير إلى أن رغم مساعى الغرب وخاصة أمريكا للظهور بمظهر المحايد والتقليل من دورهم إلا أن شواهد المشهد السياسى تشير إلى توجه أمريكا للتدخل بشكل أكبر وأن أمريكا تتجه نحو حاجتها للمشاركة فى أزمة مصر، وفى حالة نجاح هذه السياسة فإن حكومة أوباما قادرة أن ترسخ وجودها فى أهم بلد فى الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة الإيرانية، يبدو أن أمريكا طبقا لخصائص التطورات فى مصر تسعى فى البداية للتحرك فى طريق غامضة، تسوق المشهد السياسى فى مصر نحو أهداف ومصالحها قومية عن طريق اتخاذ موقف واضح ومعلن، وفى هذا الإطار تريد أمريكا أن تدعم بشكل أكبر سياستها فى الشرق الأوسط ومصالحها القومية عن طريق السيطرة على المشهد السياسى فى مسيرة مليئة بالصراع وعدم الاستقرار.

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مصر 365

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