قومى المرأة ينعى شهداء مجزرة رفح

استنكر المجلس القومى للمرأة بشدة الهجوم الإرهابى الغاشم على جنود الأمن المركزى برفح، والذى أودى بحياة (25) جنديا من خيرة الشباب المصرى بصورة أدمت قلوب الشعب المصرى بأسره.

ونعى المجلس- فى بيان أصدره اليوم- ببالغ الحزن والأسى هؤلاء الشهداء، داعيا الله أن يتغمد شهداء الواجب فى رحمته وينزلهم منازل الأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المجلس القومى للمرأة التحية لرجال الشرطة المصرية والجيش البواسل، وكفاحهم، وتضحيتهم بأرواحهم الغالية ثمنا لمواجهة أحداث العنف والإرهاب التى تتعرض لها البلاد حاليا، وحماية مصر من شبح الحرب الأهلية، والتى تعد المرأة أول المضارين منها وأكثر من يتأثر بتبعاتها.

وأهاب المجلس بالأجهزة الأمنية المصرية سرعة ضبط هؤلاء الإرهابيين، واستعادة الأمن حفاظا على الأرواح، واستقرار البلاد.