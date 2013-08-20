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25 فستانًا للسَّهرة من مجموعات ما قبل خريف 2013

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25 فستانًا للسَّهرة من مجموعات ما قبل خريف 2013 25 فستانًا للسَّهرة من مجموعات ما قبل خريف 2013

يحرص المصممون دائمًا على تقديم أجمل فساتين السَّهرة في كلِّ مجموعة يطلقونها، وفي موسم ما قبل خريف 2013، شاهدنا تشكيلة مميَّزة من الفساتين الجميلة.
حيث تنوَّعت الفساتين المعروضة بين أزياء السَّهرات البرَّاقة التي تُناسب إطلالات السجَّادة الحمراء بامتياز, وفساتين الكوكتيل القصيرة النَّاعمة، ومع هذا التنوُّع تتوسَّع دائرة خياراتكِ لتتألَّقي بما يناسب إطلالتكِ في أبرز المناسبات.
كما سبق وأن ظهرت بعض هذه الفساتين في إطلالات النَّجمات على السجَّادة الحمراء، وقد حصلن بتلك الإطلالات على مكان في قائمة أجمل الإطلالات لأهم المجلات العالميَّة، مثل: فستان المصممة Monique Lhuillierالأبيض الذي اختارته الممثِّلة Julianne Hough في حفل Golden Globes، والفستان المورَّد الذي حمل توقيع Carolina Herrera وارتدته Lucy Liu في الحفل نفسه، وبالتَّأكيد فستان المصمم ايلي صعب الذي اختارته نادين لبكي لتتألَّق به على سجادة مهرجان "كان" الحمراء.
شاهدي أجمل الفساتين التي ظهرت في مجموعات ما قبل خريف 2013.

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سيدتي