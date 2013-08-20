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فساتين "Cut Out" هي آخر ما اتَّجهت إليه أنظار النَّجمات

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فساتين "Cut Out" هي آخر ما اتَّجهت إليه أنظار النَّجمات فساتين "Cut Out" هي آخر ما اتَّجهت إليه أنظار النَّجمات

تحرص النَّجمات على اقتناء أحدث ما يقدِّمه المصممون العالميُّون، وفي كلِّ مرَّة نشاهد أحد اتجاهات الموضة يتكرر في إطلالاتهنَّ، نعلم تمامًا أنَّه سيكون واحدًا من أبرز الاتجاهات في الموسم.
وفي الفترة الأخيرة، اتَّجهت أنظار النَّجمات إلى الفساتين النَّاعمة التي تميِّزها قصّات بسيطة تظهر شيئًا من الجلد أو مغطاة بطبقة من الشيفون أو الدانتيل النَّاعم وهي ما يُطلق عليها "Cut-Out Fashion".
وتحتاج هذه التَّصاميم إلى حرص عند ارتدائها، فيمكن أن تظهر بمظهر مبتذل إن وضعت القصَّات في مكان غير مناسب، ومن الأمثلة الجميلة على الإطلالات الموفَّقة لهذا الاتجاه: فستان الممثِّلة Emmy Rossum الأسود بتوقيع المصمم زهير مراد, حيث تميَّز هذا التَّصميم بأكمام طويلة وطبقات من التول تغطِّي الفتحات الجانبيَّة للفستان، وفستان النَّجمة Jessica Chastain في مهرجان "كان" بفتحة أماميَّة صغيرة.
كما أعجبنا بإطلالة النَّجمة Selena Gomez في حفل "TCA" بفستان جميل بفتحات صغيرة على الأكتاف، ولكن كانت فتحة السَّاق أطول مما يجب أن تكون باعتقادنا، هل تشاركينا الرأي؟ ومن هي النَّجمة التي أحسنت ارتداء اتجاه "Cut-Out Fashion" برأيك؟

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سيدتي