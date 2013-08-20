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رجال أعمال الغردقة يطالبون الرئاسة باستبدال سفير مصر بألمانيا لانتمائه لـ"الإخوان"

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رجال أعمال الغردقة يطالبون الرئاسة باستبدال سفير مصر بألمانيا لانتمائه لـ"الإخوان" رجال أعمال الغردقة يطالبون الرئاسة باستبدال سفير مصر بألمانيا لانتمائه لـ"الإخوان"

كتب : إيهاب العجمى الثلاثاء 20-08-2013 13:13

طالب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، رئاسة الجمهورية بضرورة إقالة السفير المصري لدى دولة ألمانيا لانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأشار البعض بأصابع الاتهام للسفير المصري في ألمانيا بعرقلة وصول الأفواج السياحية الألمانية الوافدة إلى ، وخاصة عقب قيام رئيس نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر بتحريض الدول الغربية ضد مصر وظهوره على شاشة التليفزيون الألماني وتحذير الألمان من زيارة الغردقة بزعم أنها غير مؤمنة وتمثل خطورة على حياة السياح على غير الحقيقة، ما أدى إلى إصابة القطاع السياحي بأضرار بالغة ترتبت على افتراءات مازن عكاشة، نقيب المرشدين والمنتمي إلى تنظيم الإخوان.

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