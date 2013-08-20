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السفير عزالدين فهمي: الجزائر تتفهم جيدا الأوضاع في مصر

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السفير عزالدين فهمي: الجزائر تتفهم جيدا الأوضاع في مصر السفير عزالدين فهمي: الجزائر تتفهم جيدا الأوضاع في مصر

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

أكد السفير عز الدين فهمي سفير لدى الجزائر، أن الجزائر تتفهم جيدا الوضع السائد فى مصر، مشيرا إلى الدور الفاعل للجزائر في هذا الشأن في كافة المحافل الدولية ومن بينها الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي مما كان له الأثر الإيجابي على مصر.

وقال السفير، كان إيفاد السفير علي حفني نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى الجزائر يومي 12 و13 أغسطس الحالي حيث أعطى لوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي شرحا وافيا عن كافة الأوضاع المتعلقة بالمشهد السياسي في مصر لكي تتحرك الجزائر على ضوئها وطلب منه دعم المطالب المصرية وتوضيح حقيقة الموقف المصري.

وأضاف السفير عزالدين، أنه مع تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي أصبحت الجزائر الدولة الوحيدة التي تمثل الشمال الإفريقي في مجلس السلم والأمن الإفريقي ومن هنا كانت أهمية زيارة السفير علي حفني.

وأوضح أن الجزائر أجرت مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي في الجلسة التي عقدت في اليوم التالي لمغادرة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة كان به العديد من العناصر الإيجابية إلى حد ما.

واعتبر السفير عز الدين أن مصر ما زالت تعول على الموقف الجزائري ليس في الاتحاد الإفريقي فحسب بل في محافل أخرى مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية، مشيرا إلى علاقات الجزائر الطيبة مع الدول الإفريقية غير الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأعرب عن اعتقاده بأهمية ذلك لما يتضح جليا من وجود حملة منظمة من بعض الدول للتأثير على المسيرة المصرية وإخراجها من سياقها بسبب الاتصالات التي تجريها جماعة الإخوان المسلمين وبعض المحطات الفضائية أو الدول المغرضة التي تحاول تشويه صورة مصر.

إلى جانب أن للجزائر تجربة سابقة مع الإرهاب وهي تدرك جيدا كيف يمكن للإرهاب أن يعطل مسيرة الدول

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