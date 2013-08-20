مصرع اثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأرمنت بالأقصر

لقى شخصان مصرعهما عقب مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتى(الخطبة والمجانين) بعزبة الغرز بمركز أرمنت محافظة الاقصر .

حيث قامت المشاجرة بين العائلتين بسبب خلافهما على قطعة ارض وتطورت المشاجرة الى تبادل باطلاق النار بين العائلتين الامر الذى ادى الى مصرع (الطيب حسين ابراهيم 25سنة عامل أجرى)و(عبدالناصر محمود45سنة عامل ومقيم بارمنت الحيط غرب)من عائلة المجانين .

تم نقل الجثتين الى مستشفى أرمنت حيث تم احتجاز الجثتين بمشرحة المستشفى لحين وصول الطبيب الشرعى .

و انتقلت النيابة الى موقع الحادث والى المستشفى وقامت بمعاينة الجثتين .

يذكر ان هناك انتشار مكثف لقوت الشرطة امام منزل العائلتين (الخطبة والمجانين)لوجود المنزلين بالقرب من بعضهما ولم يتم القاء القبض على مرتكبى الحادث حتى الان لفرارهم عقب ارتكابهم الجريمة.