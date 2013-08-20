ننشر أسماء المحتجزين من عناصر الإخوان في سجن أبو زعبل

أعلنت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عن اسماء المحتجزين في سجن أبو زعبل من أنصار محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول 15 يوم في القصية رقم 15899 لسنة 2013 إداري أول مدينة نصر .

وجاءت الاسماء كالتالي :

إبراهيم أحمد علي محمد

> إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم عبد الوالي

> إبراهيم عبد الرب محمد علي

> إبراهيم عبد الفتاح محمد عطية

> إبراهيم فوزي يحيي أبو المجد

> إبراهيم كمال أحمد حسين يوسف

> إبراهيم محمد بهجت أحمد

> إبراهيم محمد عطيه محمد

> إبراهيم محمد فرج محمد

> إبراهيم محمد محمد قطب

> إبراهيم محمد مصطفي حسن بدران

> إبراهيم مختار السيد الشافعي

> إبراهيم ممدوح إبراهيم

> أبو القاسم أحمد إسماعيل

> أبو بكر إسماعيل حسين عبد الصمد

> أبو بكر الصديق فراج إبراهيم أحمد

> أبو بكر محمد السمان حسن

> أحمد إبراهيم أحمد

> أحمد إبراهيم مسعود

> أحمد أبو العز عبد الرحمن

> أحمد أبو الفتوح محمد علي الدين

> أحمد أحمد إبراهيم

> أحمد ارس طه عبد الله

> أحمد السيد رجب

> أحمد السيد عبد الحميد السيد

> أحمد السيد عبد الرحيم الجاويش

> أحمد السيد محمد السيد

> أحمد السيد محمد عبد العظيم

> أحمد السيد محمود

> أحمد الشبراوي الطنطاوي

> أحمد بخيت أحمد مراد

> أحمد بكر عبد السلام محمد

> أحمد تهامي صابر عمر

> أحمد توفيق سمهان

> أحمد جاد محمد محمد

> أحمد جمال عبد الرسول

> أحمد حسن إبراهيم

> أحمد حسن أحمد محمد

> أحمد حسن حنفي

> أحمد حسن محمد محمد

> أحمد حسين فتحي محمد

> أحمد حلمي عبد السلام

> أحمد حمدي نصر الله

> أحمد خليل عبد العال خليل

> أحمد خيري الجنيدي محمد

> أحمد راضي عبد العاطي خليل

> أحمد رجاء محمد الزيني

> أحمد رجي أحمد حسين

> أحمد رزق حسن

> أحمد رزق كامل أحمد

> أحمد رفعت عبد الغني القرابيهي

> أحمد سعيد السيد محمد سعيد

> أحمد سليمان السيد حسن العريني

> أحمد سيد رجب سيد

> أحمد سيد عبد الجواد حميدة

> أحمد صلاح محمد رزق

> أحمد طايع محمد أحمد

> أحمد عاشور حسن عثمان

> أحمد عاطف فاروق عبد الغني

> أحمد عبد الحميد امين

> أحمد عبد الخالق زكريا

> أحمد عبد الرحمن أحمد عبد اللطيف

> أحمد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

> أحمد عبد السلام أحمد

> أحمد عبد العاطي رمضان عبد اللطيف

> أحمد عبد العزيز مسعد خالد

> أحمد عبد المعبود محمد حسن

> أحمد عبد المولي عبد الرحمن

> أحمد عبد الوهاب صلاح الدين

> أحمد عبد الوهاب موسى محمد

> أحمد عزت محمد محمد

> أحمد علي عبد السلام علي

> أحمد علي عبد الهادي سليم

> أحمد علي كامل عين شوكة

> أحمد عماد السعيد شوشة

> أحمد عيسوي محمد حامد

> أحمد فاروق جمعة جمعة عيسى

> أحمد كامل عبد السلام عبد الغفار

> أحمد محمد أحمد علي

> أحمد محمد أحمد محمد سالم

> أحمد محمد السيد رزق

> أحمد محمد السيد عبد الرحيم

> أحمد محمد الهامي عبد المجيد

> أحمد محمد حسانين سليمان

> أحمد مح

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