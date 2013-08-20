أطباء: الرحم المقلوب لا يشكل خطورة على الحمل

تسأل قارئة: أنا حامل فى الشهر الأول، وأوضح لى الطبيب أن الرحم الخاص بى مقلوب، فهل يمثل هذا خطورة على الحمل، وهل كل الأدوية تمنع عن الحامل وهل تناول الطعام بكثرة يحافظ على الجنين؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: بعض السيدات يبالغن فى مخاوفهن تجاه الحمل خصوصا فى الحمل لأول مرة، أما عن الرحم المقلوب فعدد كبير من السيدات تعانى منه وهو لا يمثل أى خطورة على الحمل فالرحم المقلوب يعنى أن اتجاه الرحم مائل للعمود الفقرى وليس إلى البطن إلا أنه لا يمثل أى خطورة على الولادة تماما ولا على الجنين بل مثله مثل أى رحم عادى، أما بالنسبة للأدوية فهناك بعض المركبات فى الأدوية التى تمثل خطورة على الحمل كالبارستامول أما بخلاف تلك المركبات فيمكن للمرأة الحامل أن تحصل على الدواء مثلها مثل أى سيدة بعد إشراف الطبيب ولا داعى للخوف أو القلق من تلك الأدوية من تأثيرها على الجنين، وبعض السيدات تظن أن فترة الحمل هى فترة الاستغراق فى تناول الطعام وهذا خطأ كبير، لأنه يترتب عليه زيادة الوزن، فالسيدة الحامل يجب أن تتعامل بشكل عادى فى حياتها اليومية ولا تؤثر على حياتها وتتناول الأغذية المفيدة وأن تدرك أنه ليس بكثرة الأغذية تستطيع أن تغذى الجنين فثقافة الإكثار فى تناول الطعام تسيطر على السيدات الحوامل بكثرة وهذا خطأ كبير.