«بوكسهل» تستقبل طلبات الالتحاق بالبعثات الداخلية حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت كلية بوكسهل الكويت أول كلية خاصة للبنات استقبال طلبات الالتحاق بالبعثات الداخلية لخريجي الثانوية العامة من 18 /08 /2013 الى 27 /08 /2013، علماً بان أوقات الدوام 8 صباحاً الى 2:00 ظهراً.

>وأوضحت الكلية انها هي أول كلية خاصة للبنات في الكويت حاصلة على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت، وهي فرع معتمد من قبل هيئات التعليم العالي الاسترالية من جامعة بوكسهل في أستراليا والتي لديها أكثر من 80 عاماً من الخبرة وتمنح شهادات الدبلوم الأسترالية المعترف بها محلياً ودولياً وتؤهل لشهادة البكالوريوس بعدد من الاختصاصات في ادارة الاعمال والفنون التطبيقية.

>ويوفر قسم الدراسات الإدارية في الكلية تخصصات إدراة أعمال عامة، وإدراة أعمال تخصص تسويق، وإدارة خدمات مصرفية، وسيفتتح هذا القسم في القريب العاجل تخصصين جديدين وهما إدارة الأعمال (تخصص نظم معلومات) وإدارة الموارد البشرية.

>ولفتت إلى أن هذا القسم شهد تطورا كبيرا في هيكلة برامجه الأكاديمية بما يوفر تكوينا علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بسوق العمل أو تكملة دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل مواد إلى المؤسسات الجامعية الأخرى.

>وأشارت إلى أن لديها قسما للفنون التطبيقية يوفر تخصصات التصميم الجرافيكي، والديكور والتصميم الداخلي، وتصميم المواقع، مبينة أنه تميز في السنوات السابقة بوفرة الأنشطة العملية، وبالعديد من إنجازات الطالبات تحت الإشراف الدقيق من قبل أساتذتهن.

>وشارك طالبات القسم في عدد من المسابقات الدولية مثل «Redesign Expo 2012»، بالإضافة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتصميم عدد من اللوحات الفنية الخاصة التي ستعلق داخل مبنى الامم المتحدة في الكويت.

>وذكرت أنها توصلت لاتفاقية مع New York Film Academy، وهي من أرقى وأهم المؤسسات الأكاديمية الاميركية التي تعطي درجة الباكالوريوس في مجال الفنون التطبيقية، وتمكن هذه الاتفاقية خريجات الكلية في تخصص التصيم الجرافيكي من إكمال دراستهن لدرجة البكالوريوس في الولاليات المتحدة الاميركية في هذه المؤسسة، كما انها تقدم فرصة حقيقية لخريجات بوكسهل الكويت للحصول على مؤهلات عليا من احدى أرقى الجامعات المعترف بها دولياً، ويمكن لخريجات بوكسهل الراغبات في الحصول على هذه الفرصة المميزة أن يتقدمن بطلب الالتحاق إلى الأكاديمية بعد استيفاء الشروط الخاصة بالتسجيل والتي يمكن الحصول عليها من الكلية.

>الجدير بالذكر، أن طالبات التصميم الجرافيكي شاركن بأعمالهن الفنية في حملات عديدة ضمن أنشطة الأمم المتحدة لحماية حقوق المرأة وحماية البيئة، وتعتبر هذه المشاريع والمسابقات جزءا أساسيا من طريقة التدريس في الكلية من حيث إنها تساعد الطالبات على الإنخراط بمشاريع عملية وتعريفهن على متطلبات سوق العمل الكويتي، خاصةً أن هذه المشاريع تنفذ مع مؤسسات ذات مواصفات ومستويات عالمية.

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