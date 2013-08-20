استعادة قطعتين أثريتين بمتحف ملوى

كتبت ـ نعمة عز الدين : الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 12:27

استعادت وزارة الدولة لشئون الآثار قطعتين أثريتين من الآثار التي سرقت من متحف ملوي بمحافظة المنيا الاسبوع الماضي.

القطعتان الأثريتان عبارة عن تمثالين يمثلان المعبود "أوزير" في الوضع واقفاً أحدهما من حجر الشست والآخر من البرونز.

> صرح بذلك د. محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الآثار، مشيراً إلي أن أحد المواطنين استجاب للدعوة التي أطلقتها الوزارة بأن كل من يحوز أي قطع أثرية خاصة بمتحف ملوي يقوم بإعادتها إلي أي جهة تابعة لوزارة الآثار دون مسألته قانونياً.