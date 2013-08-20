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تظاهر مصريين أقباط بمدينة أمريكية دعما للجيش المصرى

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تظاهر مصريين أقباط بمدينة أمريكية دعما للجيش المصرى تظاهر مصريين أقباط بمدينة أمريكية دعما للجيش المصرى

ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن أكثر من مائتى مصرى قبطى تظاهروا فى مدينة ناشفيل بولاية تنسى الأمريكية مطالبين بإنهاء العنف فى ، معلنين عن دعمهم للجيش المصرى.

وخلال المسيرة التى شارك فيها المسيحيون من كافة الكنائس فى ناشفيل أمس الاثنين، هتف العديد منهم "أوباما أوباما ألا تهتم.. الدم المسيحى فى كل مكان"، ودعوا إلى الصلاة من أجل مصر بينما لوحوا بعلمها خلال مسيرتهم.

كما حمل المتظاهرون لافتات تحمل عنوان "كلنا ضد الإخوان المسلمين"، ونقلت الصحيفة عن أمانى شحاتة التى عاشت فى أمريكا منذ ما ما يقرب من 16 عاما قولها إنها تخش على المسيحيين الذين يعيشون فى مصر، حيث تعرضت أكثر من 60 كنيسة لاعتداءات خلال الأيام الماضية، وحمّلت وغيرها من المتظاهرين الإخوان المسلمين المسئولية.

وقالت شحاتة، إن الإرهاب ما هو إلا أن تشعر بالخوف لو خرجت من منزلك خشية أن يهاجمك أحد.. وأضافت قائلة: نستطيع أن نبنى كنائس فى كل مكان إلا فى بلدنا.

بينما أعرب آخر يدعى أبرام ثابت عن أمله فى أن تقف إدارة أوباما مع المصرية، وقال إنه هرب من مصر قبل عامين مع عائلته لأن خشى من الاضطهاد، وأضاف أن المسيحيين فى مصر يدفعون ثمنا باهظا.

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مصر 365

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