مايكل منير: يعرض فيلما وثائقيا فى واشنطن يكشف لجوء الإخوان للعنف

قال المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، إنه استكمل حملته فى أمريكا لتوضيح صورة الثورة فى عيون الغرب، موضحاً أنه بدأ أمس الاثنين، بعرض فيلم وثائقى، فى عدد من المراكز البحثية فى واشنطن، عن أحداث ثورة 30 يونيو، وأعمال العنف التى يمارسها أعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش والشرطة والشعب.

وأوضح رئيس حزب الحياة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفيلم الوثائقى تم إعداده بالتنسيق مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، ومدته 10 دقائق، يستعرض خلالها تهديدات قيادات الإخوان بحرق مصر، وقتل الجنود فى سيناء، بالإضافة إلى مجموعة من المشاهد الحية من بعض الأحداث التى توثق وتحقق تلك التهديدات.

وأشار منير، إلى أن الفيلم يتناول أيضاً توثيقاً لمجهودات القوات المسلحة والقوى السياسية مع قيادات الإخوان، من أجل الوصول إلى حل سياسى للأزمة، والذى قوبل بتعنت ورفض من قبل الجماعة.

واستطرد منير، قائلاً: إن الفيلم تم طبعه 1000 نسخة، ناطقة باللغتين الإنجليزية، والألمانية، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع تلك النسخ على وسائل الإعلام المختلفة فى أمريكا، وأعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى المراكز البحثية.