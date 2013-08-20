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سفير مصر باليابان: لا نقبل أى مساعدات مشروطة

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سفير مصر باليابان: لا نقبل أى مساعدات مشروطة سفير مصر باليابان: لا نقبل أى مساعدات مشروطة

بحث وكيل وزارة الخارجية اليابانية مع هشام الزميتى السفير المصرى فى طوكيو، التطورات الأخيرة فى ، حيث أكد عدم تدخل بلاده فى الشأن الداخلى المصرى، وتأمل أن يعود الاستقرار فى أقرب وقت، وتنفيذ خارطة الطريق فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وبعد تسليم رسالة من السيد نبيل فهمى إلى نظيره اليابانى "كيشيدا", أكد الزميتى أن محاور الموقف المصرى تقوم على أساس أن الشرعية للشعب، وللشعب وحده، وأن قيادتها وحكومتها مصممتان على تنفيذ خارطة الطريق مهما صادفت من مصاعب أو تحديات بسبب الحوادث الإرهابية والتى تتصدى لها الدولة بكل حزم، وأن حريصة على انخراط جميع القوى الوطنية فى العملية السياسية بعد استبعاد من تلوثت أياديهم بالدم أو حرضوا على الإرهاب والعنف المسلح ونشر الفوضى.

كما أوضح الزميتى، أن مصر لا ولن تقبل أى مساعدات مشروطة من أى دولة، وأنها تطالب أصدقائها بعدم الانتقائية فى نظرتهم للأوضاع فى مصر، وأن تعيد تقييمها للموقف بشكل واقعى يأخذ فى الاعتبار الشرعية التى عبرت عنها الملايين فى 30/6 و3/7 و26/7، مؤكداً فى ذات الصدد حرص مصر وتطلعها إلى توطيد علاقات الصداقة التاريخية التى تجمعها باليابان.

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مصر 365

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