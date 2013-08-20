القربى: أمن مصر جزء لا يتجزأ من استقرار اليمن

التقى السفير أشرف عقل سفير مصر فى صنعاء صباح اليوم، مع وزير الخارجية اليمنى الدكتور أبو بكر القربى، حيث سلمه رسالة من الوزير نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى تتعلق بالعلاقات الثنائية ومستجدات الوضع فى مصر.

خلال اللقاء، قدم السفير المصرى شرحا موجزا للهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية خلال الأيام الأخيرة، والإجراءات التى اتخذتها القيادة المصرية للتعامل معها واستعادة الهدوء والاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية، تمهيدا لوضع مصر على أعتاب الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

كما أشار السفير المصرى إلى التغطية الإعلامية الخارجية غير المتوازنة لمجريات الأحداث فى مصر ومغالطات البعض بشأن هذه الأحداث، وأعرب عن تطلع مصر لدعم اليمن الشقيق فى ظل الظرف التاريخى الاستثنائى التى تمر به مصر حاليا.

من ناحيته، أعرب وزير الخارجية اليمنى عن القلق لما آلت إليه الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار اليمن.

كما أكد الدكتور القربى على ثقته فى أن القيادة المصرية ستتجاوز المحنة الحالية بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ويحافظ على وحدة نسيج الشعب المصرى وأمن مصر، معربا عن أمله فى أن يكون الحوار هو الطريق لتحقيق التوافق والمصالحة بين كل أبناء الشعب المصرى، وأن يضع الجميع مصلحة مصر وشعبها فوق أى اعتبار آخر.