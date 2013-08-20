أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Affleck المرشد الروحي لـ Lindsay في إدمانها على الكحول

Google+ Print
Affleck المرشد الروحي لـ Lindsay في إدمانها على الكحول Affleck المرشد الروحي لـ Lindsay في إدمانها على الكحول

ااعترفت الممثلة الأمريكيّة Lindsay Lohan بأنّها مدمنة مخدرات، مشدّدة على أنّها تعرف أنّه يتعيّن عليها أن "تصمت وتستمع"، لأنّ أسلوبها في معالجة مشاكلها الشخصيّة أخفق.
وقالت في أوّل مقابلة لها، مع Oprah التلفزيونيّة، بعد أسابيع من انتهاء سادس رحلة لها إلى مصحّة لإعادة تأهيلها من تعاطي المخدرات: "إنّني أسوأ عدوّة لنفسي، وأعرف ذلك، وأعترف به"، مشيرة إلى أنّها لم تُدرك أنّ لديها مشكلة إلا "خلال فترة من الزمن"، وليس في لحظة معيّنة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت مدمنة، أجابت بـ"نعم"، وقالت إنّها كانت مدمنة للخمر، الذي أكّدت أنّه كان "بوابة لأمور أخرى".
وقالت Lindsay إنّها كثيراً ما شعرت بالخجل والذنب، بسبب رجوعها عدّة مرات إلى تعاطي المخدّرات وإلى الشجار العلنيّ مع والديها، فضلاً عن خرقها للقانون.
ومن جانب آخر، كشفت تقارير أنّ الممثل Ben Affleck كان قد  زار النجمة Lindsay Lohan في مركز إعادة التأهيل حتى ينصحها ويرشدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه