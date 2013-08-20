Affleck المرشد الروحي لـ Lindsay في إدمانها على الكحول

ااعترفت الممثلة الأمريكيّة Lindsay Lohan بأنّها مدمنة مخدرات، مشدّدة على أنّها تعرف أنّه يتعيّن عليها أن "تصمت وتستمع"، لأنّ أسلوبها في معالجة مشاكلها الشخصيّة أخفق.

وقالت في أوّل مقابلة لها، مع شبكة Oprah التلفزيونيّة، بعد أسابيع من انتهاء سادس رحلة لها إلى مصحّة لإعادة تأهيلها من تعاطي المخدرات: "إنّني أسوأ عدوّة لنفسي، وأعرف ذلك، وأعترف به"، مشيرة إلى أنّها لم تُدرك أنّ لديها مشكلة إلا "خلال فترة من الزمن"، وليس في لحظة معيّنة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت مدمنة، أجابت بـ"نعم"، وقالت إنّها كانت مدمنة للخمر، الذي أكّدت أنّه كان "بوابة لأمور أخرى".

وقالت Lindsay إنّها كثيراً ما شعرت بالخجل والذنب، بسبب رجوعها عدّة مرات إلى تعاطي المخدّرات وإلى الشجار العلنيّ مع والديها، فضلاً عن خرقها للقانون.

ومن جانب آخر، كشفت تقارير أنّ الممثل Ben Affleck كان قد زار النجمة Lindsay Lohan في مركز إعادة التأهيل حتى ينصحها ويرشدها.