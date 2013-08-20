محافظ القاهرة يصدر حركة رؤساء جدد للأحياء بالعاصمة

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، قرارات تكليف لعدد من رؤساء الأحياء بالقاهرة، وإعادة تنظيم العمل بأجهزة الأحياء بما يعود بالفائدة على المواطنين بإنهاء طلباتهم، والعمل على حل مشاكلهم، وتوفير الخدمات لهم مع بناء روح جديدة فى العمل داخل إدارات الأحياء المختلفة.

> وقرر المحافظ ندب هشام رضوان الكاشف، رئيسًا لحى حلوان بدلاً من على حاتم قطب، والذى تم نقله إلى ديوان المحافظة، وندب اللواء عبد الرحمن على طاحون، للعمل رئيسا لحى عين شمس نقلا من ديوان عام المحافظة، بدلا من المهندس عز الدين على خضر، والذى عاد إلى جهة عمله بشركة مياه الشرب للقاهرة الكبرى.

> كما قرر المحافظ ندب المهندس أحمد فوزى أحمد، رئيسا لحى المطرية، بدلا من السيد عادل محمود طافح، والذى عاد إلى جهة عمله الأصلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وندب عزت عبد العزيز عمر، للعمل رئيسا لحى المقطم، بدلا من السيد أشرف حسين ربيع، والذى عاد لكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وشملت الحركة قرار المحافظ بنقل السيد إبراهيم صابر خليل، من رئاسة حى دار السلام للعمل رئيسا لحى المعادى، بدلا من السيد جلال مبارك محمد الذى عاد لديوان عام المحافظة، وندب السيد محمد سعد الطويل (سكرتير عام حى دار السلام ) للقيام بأعمال رئيس حى دار السلام.

> وشدد المحافظ على كافة رؤساء الأحياء باتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والتواجد المستمر بشوارع الحى والتنسيق مع أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى رفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات البنائية، وكذلك مراقبة شركات النظافة والتأكد من قيامها بالتزاماتها على الوجه الأكمل.