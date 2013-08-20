اختطاف شاب بمطروح وإعادته عقب دفع والده 130 ألف جنيه للخاطفين

تبلغ أمس الاثنين لقسم شرطة مطروح من المواطن شعيب جاب الله عمر السويس ( 34 سنة ) صاحب مكتب مقاولات مقيم بالإسكندرية بأنه بتاريخ 16 أغسطس الجاري تم اختطاف نجل خاله ويدعى علي محمد رجب ابراهيم ( 33 سنة ) مقاول مقيم الإسكندرية أثناء استقلاله سيارة أجرة تاكسيى بشارع التليفزيون المتفرع من شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح من قبل بعض الأشخاص وطلبهم مبلغ مالي وقدرة 150 جنية نظير إطلاق سراحه بواسطة حمدي ح . حيث تم دفع المبلغ للوسيط الذي قام عقب ذلك بإعادة الشاب المخطوف إلى والدة بفندق راضي بمدينه بمرسى مطروح وانه حاليا متواجد صحبة والده بالفندق

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين وجود خلافات مالية بين والد المختطف وبعض الأشخاص بمدينة الإسكندرية وانه عقد معهم أكثر من جلسة عرفية للتصالح في حضور كمال ح . هـ . ع

( 35 سنة ) عاطل مقيم بمطروح و حمدي ع . ح لتصفية الخلافات المالية بينهم إلا أن الجلسات لم تسفر عن التصالح فقام الأول باختطاف نجل المذكور للضغط علية لتسوية تلك الخلافات وعقب ذلك توسط بينهم حمدي . ح الذي تسلم مبلغ 130 جنية نظير إطلاق سراحه

و بسؤال محمد رجب إبراهيم ( 58 سنة ) والد الشاب المختطف وصاحب فندق راضى بمطروح نفى ما جاء بمضمون الفحص واتهم كمال . ح وآخرين بخطف نجله

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها .