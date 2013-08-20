شرطة دبي : كيف تتصرف عند تعطل مثبت السرعة بالسيارة

نشرت شرطة دبي على صفحتها في فيسبوك نصائح عملية قد تساعد السيارة على الوقوف في حال تعطل مثبت السرعة وهو في حالة التشغيل.

وذكرت الشرطة أنه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ في سيارتك عليك إﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

- قم بتشغيل الإشارات التنبيهية

> - ضع ناقل الحركة في وضعية N قم بعدها بإطفاء المحرك و إعادة تشغيله مرة أخرى بنفس الوقت

> - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ﺑﻘﻮة وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ.

> - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮد ﺑﻜﻞ ﻗﻮة.

> - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻢ ﺑﺘﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ N إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟـ D ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة.

وكان معالي الفريق ضاحي خلفان بحضور المقدم مروان آل علي رئيس قسم التفكير الإبداعي بالمكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي قد أسدى فيما سبق بعض المقترحات العملية التي من شأنها أن تثري ابتكار جهاز لمثل الحالات الطارئة لتعطل مثبت السرعة وتسهل تطبيقه بأسرع وقت، وأمر معاليه بسرعة انجاز المشروع وتجربته عمليا وتطبيقه على ارض الواقع بنفس الظروف في ورش المشاغل الميكانيكية في شرطة دبي، وتدريب العاملين في الطرق على كيفية التعامل في مثل هذه الحالات.

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