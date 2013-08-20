زايد للإسكان يعلن أسماء 880 مرشحا للحصول على منح

في اطار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال زيارته الأخيرة للبرنامج بقيمة 2.1 مليار درهم يستمر برنامج الشيخ زايد للإسكان في الاعلان عن المجموعات المستحقة للمساعدات السكنية ، وتعد هذه هي المجموعة الاولى البالغ عددها من 880 طلباً لمواطنين من فئة المنح المالية المرشحة للدراسة خلال الفترة القادمة حسب المعايير الالكترونية المعتمدة وذلك تمهيداً لإصدارالموافقات النهائية لهم قبل نهاية العام الحالي.

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج مستمر في الإعلان عن المجموعات التي اعتمدها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال زيارته الأخيرة للبرنامج بقيمة 2.1 مليار درهم والذي يعد مؤشرا هاما على حرص الحكومة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج والمتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للاسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

وأشار النعيمي إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من أصل ست مجموعات ضمن خطة البرنامج في الإعلان عن الموافقات وهي الأولى من حيث الطلبات المرشحة للدراسة ، فقد أعلن البرنامج في الأسبوع الماضي عن 800 موافقة نهائية لطلبات المساعدة السكنية التي تم توزيعها في ملتقى الشركاء الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة .

وأوضح معالي رئيس مجلس الإدارة إلى الأسماء التي تم الإعلان عنها هي لمقدمي الطلبات منذ عام 2006 إلى ديسمبر 2009 لفئة المنح المالية والذي يبلغ معدل الدخل لديهم أقل عن 10 آلاف درهم.

وتؤكد المهندسة جميلة الفندي المديرة العامة بالإنابة أن البرنامج قام بوضع خطة لدراسة الطلبات المرشحة للدراسة تبدأ بمرحلة تقييم كافة الطلبات ضمن نظام المعايير الإلكتروني وتليه مرحلة عمل التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية بعد اتمام عملية الدراسة وأخيراً يتم الإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

وأضافت الفندي " سيبدأ البرنامج بدراسة الطلبات المرشحة ابتداء من الأسبوع الحالي وستنتهي هذه الدراسة في نهاية شهر ديسمبر حيث سيقوم البرنامج بالإعلان عن 881 من أصحاب الطلبات المرشحة للدراسة أسبوعياً خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، كما سيتضمن الإعلان عن 1500 من أصحاب الطلبات المرشحة للدراسة ممن لديهم مساكن تحت الإنشاء خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم. وسيتم الإعلان عن الطلبات المرشحة للدراسة والموافقات النهائية من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج والصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والإذاعية "

وتؤكد المديرة العامة بالإنابة أن على الذين تم ترشيح طلباتهم للدراسة توفير المستندات المطلوبة من الجهات والحكومات المحلية التابعة لهم وذلك لضمان سرعة الانتهاء من دراسة طلباتهم والانتهاء من الاجراءات ضمن المدة الزمنية المحددة ، وتشير الفندي إلى أن قنوات تحديث البيانات وتسليم المستندات تبدأ من الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال تقديمها لأي فرع من أفرع البرنامج في دبي والفجيرة ورأس الخيمىة ، كذلك يمكن تسليم المستندات لمركز بريد الإمارات أو أي من فروعه على مستوى الدولة .

وتؤكد الفندي أن البرنامج يقوم بربط المرفقات مع طلب المرشح للمساعدة التأكد من صحة البيانات من قبل الباحثين الاجتماعيين وتقديم تقارير فنية عن حالة المساكن من قبل المهندسيين الفنيين بالبرنامج ثم تحويل الطلبات المكتملة إلى فرق العمل التابعة للجنة دراسة الطلبات والتدقيق عليها ودراستها ثم رفع توصية التدقيق إلى لجنة دراسة الطلبات لدراستها ورفع التوصية إلى مجلس إدارة البرنامج لاعتمادها. وأخيرا يتم الإعلان عن الأسماء عبر وسائل الإعلام المختلفة وإصدار قرارات الموافقة السكنية وذلك بعد أسبوعين من إعلان الموافقة النهائية للمستفيدين.

إلى ذلك، أكدت المهندسة جميلة الفندي أنه سيتم التنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات لتسهيل الاجراءات الخاصة بالمستفيدين في إصدار المستندات المطلوبة وسيتم تشكيل فرق عمل من برنامج الشيخ زايد للإسكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتعاملين وتسهيل عملية استلام المستندات بالإضافة إلى تشكيل فرق لدراسة الطلبات للتمكن من دراسة الطلبات وعلى المستفيدين المتابعة من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم المجاني 80092933 (ZAYED800) كما يمكنهم زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae للتعرف على المعلومات الخاصة والمستندات الواجب توفيرها للبت في دراسة طلباتهم.

البيان تنشر الأسماء 880 المرشحة للحصول على المنحة :

إمارة دبي



> • ابتسام بدر حسين الصايغ

> • ابتسام عبدالرضا حسن سلمان ال درويش

> • ابراهيم احمد حسن الجسمي

> • ابراهيم حسن صالح محمود

> • احمد حمد مصبح حمد الغشيش

> • احمد عبدالكريم محمد احمد طاهر

> • احمد عبدالله محمد الزعابي

> • احمد عبدالله محمد فلامرزي

> • اسحاق صقر محمد احمد سالم

> • امل سلطان احمد محمد الجميري

> • امنه اسماعيل محمد مراد

> • امنه مهدي محمد العسماوي

> • امينه علي عبدالرحمن احمد فلامرزي

> • ايمان صبري مصطفى سلام كليب

> • بدريه ابراهيم احمد حسن الجسمي

> • جابر حسين سعيد جردان الاحبابي

> • جاسم محمد درويش الكاش الماس

> • جمعه محمد عبيد بن اصبيح الفلاسي

> • حسن سالم صالح عبدالله

> • حليمه بي داود مبارك

> • خالد خميس محمد

> • خديجة ابراهيم عبدالرسول القلاف

> • راشد عبيد حميد السطي

> • روية حسين حسن البنكي

> • زمزم محمد احمد محمد وابنائها

> • زينب حسين احمد علي

> • زينب عبدالرحمن نصر الله علي العارف

> • زينب عبدالرضا حسن سلمان

> • زينب علي عيسى محمد البلوشي

> • سعود عبدالعزيز عبدالله الدوسري

> • سلامة علي ناصر آل خميس

> • سلطانه عبدالله بلال المهيري

> • سهيل سالم بخيت سهيل

> • شمسه ابراهيم احمد حسن الجسمي

> • شيخه جاسم عبدالله احمد

> • عادل جمعة خميس خلفان عبيد المطوع

> • عادل عبيد خميس سالمين

> • عائشة حسين حسن علي البنكي

> • عائشه موسى رمضان محمد

> • عائشه اسماعيل محمد عبدالله الذباحي

> • عبدالرزاق محمد امين غياث بور العوضي

> • عبدالسلام عبدالواحد احمد كاظم

> • عبدالله احمد سعيدعلي بن حميد

> • عبدالله سعيد سلطان سعيد مسيعد الاجتبي

> • عبدالله سعيد سيف سعيد المعصم

> • عبدالله عبد الرسول على محمد المشارى

> • عبدالله علي احمد

> • عبدالله مسافر احمد

> • عبيد جمعة عبيد محمد بن صبيح

> • عدنان محمد علي احمد

> • علي احمد عبدالله الحمادي

> • علي محمود درويش احمد

> • فاطمة ابراهيم علي

> • فاطمه عبدالله صالح شنبيه

> • فاطمه غلوم علي مير البلوشي

> • فاطمه محمد ابراهيم

> • فاطمه يوسف علي عبدالله

> • فايزه احمد عزالدين محمد البستكي

> • فرح ناز سليمان جمعة بشير

> • فهيمة احمد حسن محمد الفلاسي

> • فوزية عبدالعزيز السيد ابراهيم الهاشمي

> • كنيز علي جمعه

> • لطيفه غلوم رضا احمد محمد

> • لطيفه محمد حسن محمد جمال اهلي

> • ليلي مهدى محمد مهدي العمساوي

> • مبارك علي مبارك البلوشي

> • محمد الشريفي محمد ثاني الكتبي

> • محمد جاسم محمد عبدالله العسماوي

> • محمد صادق عبدالله

> • محمد عابد ثاني سيف المري

> • محمد عبدالله محمد احمد بن سلمان

> • محمد عبدالله محمد عباس

> • محمد عبدالله محمد هلال سالمين

> • مختار غلام قمبر مبارك سبت

> • مريم احمد محمد حسن

> • مريم محمد حسن كيدي

> • مريم محمد شمبيه عبدالله البلوشي

> • مريم محمد كريم داد البلوشي

> • مصطفى حسن مختار اليوسف

> • معصومة غلوم شهداد عبدالكريم البلوشي

> • منى عبدالله سرور مبارك

> • موزه ابراهيم محمد يوسف

> • موسى رضا محمد

> • موسى عبدالله محمد

> • موسى عبدالله محمد الرئيسي

> • ناصر سعيد مطر غالب المنصوري

> • نجوى غلام مراد صفر البلوشي

> • نعيمة بطي صالح سلطان

> • نورة محمد مسلم الراشدي

> • هدى صالح عبدالله الغيثي

> • هيام النوبي سالم محمد

> • هيام غلام مراد صفر البلوشي

> • يوسف جمال محمد علي

> • يوسف عباس على غلوم سالم

> • يوسف عبدالله حسين ماجد الجوادري

> • يوسف عيسى عبدالله الحميري

إمارة الشارقة



> • ابتسام كاظم ريا عبدالله الكعبي

> • ابراهيم خليفة خميس خليفة الملص

> • ابراهيم خليل عبدالله حسين الحوسنى

> • ابراهيم غلوم حسين جمعة المازم

> • ابراهيم محمد على الزرعونى

> • ابراهيم محمود علي البناء

> • احمد سعيد خالد احمد

> • احمد سليمان عبدالله محمد آل علي

> • احمد صالح عبدالله احمد اليافعي

> • احمد عبدالبارى ابوبكر محمد الزبيدى

> • احمد عبدالكريم محمد علي

> • احمد عبيد يعقوب عبدالله المهيري

> • احمد عيسى عبدالعزيز بن درويش

> • احمد محمد علي الزرعوني

> • احمد موسى عيسى موسى العيسى

> • اسحاق ميرزا ابراهيم المازم

> • اسماعيل عبدالله محمد فيروز البستاني

> • امينه سالم صالح الكسادي

> • امينه علي محمد منصور هاشم المرزوقي

> • امينه محمد عبدالله

> • ايوب سليمان احمد عبدالكريم

> • أحمد عباس ابراهيم مراد البلوشي

> • أحمد محمد عبدالله

> • بدر احمد محمد احمد بني ياس

> • بدرية ابراهيم عبدالله شكري المازمي

> • بدرية احمد ميرزا علي الشمسي

> • بي بي اسماعيل سليمان المازم

> • جاسم احمد محمود حسن

> • جاسم محمد عبدالكريم يعقوب ال علي

> • جعفر محمد امين احمد زرعوني

> • جمعة عبدالله علي منصور

> • جميله عبيد محمد جمعدار

> • حاجي عبدالله مال الله الحوسني

> • حسن احمد عبيد احمد

> • حسن احمد محمد الجسمي

> • حسن حسن أحمد ال على

> • حسن سليمان درويش مراد المازم

> • حسن علي حسن الصايغ

> • حسن غلوم اسحاق حسن محمد المازم

> • حسين ابراهيم الجسمي

> • حسين علي حسن علي الشريفي

> • حسين علي عباس علي احمد

> • حسين محمد علي سليمان

> • حليمه عبدالله علي عبدالله البلوشي

> • حمده سليمان سالم الجعيدي

> • خالد عبدالبارى ابو بكر محمد الزبيدى

> • خالد عبدالله محمود حسن

> • خالد ناصر حمدان ناصر

> • خالد يوسف اسماعيل عبدالله السويدى

> • خلف عبدالرحمن محمد راشد المغرمي

> • خلف مال الله خلفان خلف الحمادي

> • خلفان راشد خلفان زوينة السويدى

> • خليفة حمد خليفة خليفة الهولى

> • زبيدة عباس علي احمد الجسمي

> • زليخه محمد عبدالله سالم

> • زهرة عباس غلوم احمد البلوشي

> • زهره علي ارملة نظر عباس كرم

> • زهره علي حسن عمراني

> • زهره محمد ارملة حسن عبدالله علي

> • زينب احمد غلوم محمد المازم

> • زينب عباس علي شاهي

> • زينب علي احمد حسن

> • زينل عبدالغفور عبدالغفار الخاجه

> • ساره اسماعيل مراد

> • سالم علي سالم شركان

> • سالمه سالم محمد خميس الجنيبي

> • سعاد صالح رشيد حسين

> • سعاد محمد عبدالله احمد بني ياس

> • سعيد سالم عبدالله سعيد ال طه

> • سعيد محمد ابراهيم محمد الزرعوني

> • سكينة خالد محمد سعيد

> • سلطان صقر مطر صقر المعمري

> • سلطان عمر عبدالله العمودي

> • سلطانه محمد بكر

> • سلمى اسماعيل محمد الجنيدي

> • سلمى حسين حسن صالح العلي

> • سليمان محمد سليمان

> • سمير حسن محمد عبدالله

> • سميره خليفه راشد اليمانى المازم

> • سنيه عبدالله عبدالرحمن شاهين

> • سيف سعيد راشد العبار الشامسى

> • شريف علي محمود محمد

> • شريفة محمد يوسف

> • شمسة ابراهيم مراد عبدالله

> • شيخة عبدالله سعيد صالح الهاجري

> • صالح عبدالرحيم محمد الحمادى

> • صالح محمد احمد يوسف الياسي

> • صالحه ابراهيم علي عبدالله

> • طاهرة ابراهيم عبدالله شعور بني ياس

> • طلعت احمد محمد ابراهيم ال علي

> • عادل عبدالرحيم حسن عبدالرحيم الحمادي

> • عادل عبدالله غلام علي

> • عارف عبدالله محمد احمد زرعونى

> • عايده عبدالكريم فهد محمد الجسمي

> • عائشة صالح حسن محمد عبدالرحمن

> • عائشه ابراهيم يعقوب

> • عبد الرحمن محمد حاجى جمال الزرعوني

> • عبد الرحمن محمد عبدالله الياسى

> • عبدالرحمن علي يوسف

> • عبدالرحمن محمد عبدالرحيم ال علي

> • عبدالعزيز حميد يحيى بن بدر ال علي

> • عبدالعزيز عبدالله علي عنبر

> • عبدالغفور محمد احمد

> • عبدالكريم احمد يوسف احمد

> • عبدالكريم حسن ابراهيم حسن ال علي

> • عبدالكريم عبدالله محمد صابر الاميري

> • عبدالكريم فهد محمد الجسمي

> • عبدالله احمد علي لافتيه الجسمي

> • عبدالله احمد غريب

> • عبدالله احمد محمد ابراهيم

> • عبدالله حسن غلوم احمد الحمادي

> • عبدالله حسن محمد عبدالله بني ياس

> • عبدالله سالم محمد

> • عبدالله سعيد عبيد علي العبدولي

> • عبدالله محمد سعيد سالم الجسمي

> • عبدالله محمد صديق العبيدلي

> • عبدالله محمد عبدالله ال علي

> • عبدالله محمود حسن

> • عبدالله مطر سالم علي الكبيسي

> • على جابر احمد عبدالله

> • على سليمان رستم عباس

> • علي عبدالرحمن حمد المظلوم السويدي

> • علي عبدالرحمن شاهين محمد

> • علي عبدالله علي المزروعي

> • علي عبدالله علي سنان

> • علي غلوم حسين جمعة المازم

> • علي محمد صالح ال صالح

> • علي محمد صالح بيشوة

> • علي محمد مراد علي المازم

> • علي مراد يوسف محمد

> • عمران علي حسن الرضوان

> • عيسى ابراهيم حسن الرئيسي

> • عيسى حسن غلوم داخدا روباري

> • فاضل حسين محمد حبشي

> • فاطمة حسن عبدالله مال الله الحوسني

> • فاطمة سعيد شعبان سجواني

> • فاطمة عبدالعزيز محمد عبدالله

> • فاطمة موسى عيسى العيسى

> • فاطمه احمد حسن محمود ال علي

> • فاطمه بشير عبيد

> • فاطمه حسن مال الله بني ياس

> • فاطمه عبدالرضا محمد حسن المازم

> • فاطمه عبدالله حسن عبدالله بن كلو

> • فايزه سعيد سالم الجعيدي

> • فتحيه علي يوسف ال علي

> • فريد نور الدين صقر البدوي

> • فهد مال الله ابراهيم ماجد الحمادي

> • فوزيه عبدالكريم محمد ابراهيم الاميري

> • فيصل ناصر حمدان ناصر عبودي

> • قمبر عباس قمبر جعفر

> • كلثوم حاجي محمد الجسمي

> • ليلى ابراهيم حسن عمران

> • ماجد ناصر أحمد صالح بن هلابي

> • محسن اسماعيل محمد سعيد الجنيدي

> • محمد ابراهيم حسن عبدالله المازمي

> • محمد احمد عبدالله احمد ال علي

> • محمد جمعه عبدالله محمد

> • محمد حسن دريائي

> • محمد سليمان احمد

> • محمد سليمان علي محمد

> • محمد عبدالحميد محمد القاري

> • محمد عبدالرحمن محمد عثمان ال علي

> • محمد عبدالكريم عبدالرحمن ال علي

> • محمد عبدالله رضا محمد الانصاري

> • محمد عبدالله علي

> • محمد عبدالله محمد احمد الحمادي

> • محمد عبيد محمد عبدالله

> • محمد عبيد يعقوب عبدالله المهيري

> • محمد على محمد

> • محمد علي حسن

> • محمد علي حسن رضوان

> • محمد عيسى خميس جوهر

> • محمد مال الله محمد ال علي

> • محمد نصيب صالح الجنيبي

> • محمد يعقوب اسماعيل هيكل عاشور البلوشي

> • مروان جراغ قمبر جراغ الروباري

> • مريم اسماعيل مراد عيسى

> • مريم سالم عبدالله الخنبشي

> • مريم عامر محمد سعيد باقرين

> • مريم عبدالله بلال محمد عبدالله

> • مريم عبدالله سالم محمد النخيلاوي

> • مريم غلوم حداد محمد المازم

> • مصطفى يوسف عبدالله محمد

> • معجبه خليفه راشد اليماني

> • مفرج علي محمد لفزع الكربي

> • منال خليفه محمد سالم بن ربيعه

> • منال سالم سليمان مسلم

> • منصور صالح علي غانم الكربي

> • منى محمد سعيد علي

> • منى محمد يوسف جابر

> • منيره مراد يوسف المازم

> • موزة ناصر

> • موزه محمد عبدالله زراع بني ياس

> • ناصر عبدالله جعفر

> • ناصر محمد عسكر محمد الزرعوني

> • نجيب امين احمد محمد حسن الزرعوني

> • نجيب سعيد علي صالح النومان

> • نشات عبيد فرحان سالم

> • نور خليفه راشد اليماني

> • نوره وهبه و عمر عبدالله عمر سعيد ووالدتهم

> • نورية اسماعيل عبدالله عباس

> • هيثم محمد ابراهيم محمد البقيش

> • وحيدة خليفه راشد اليماني المازم

> • ورثة محمد سالم علي هيف

> • وفاء محمد سعيد علي

> • وليد حسين احمد ال علي

> • وليد محمد عبدالله محمد

> • يحيى عبدالكريم عبدالله محمد صابر الاميري

> • يعقوب اسماعيل هيكل

> • يعقوب يوسف عبدالله خميس البلوشي

> • يوسف ابراهيم صابر اميري

> • يوسف احمد حسن احمد المازم

> • يوسف اسماعيل حسن بوكشة

> • يوسف محمد حسن خميس

> • يوسف محمد عبدالله آل علي

إمارة عجمان



> • احمد سعيد حسن المزيزي

> • احمد عبدالرحمن احمد علي كاجور

> • احمد عيسي احمد المرزوقي

> • احمد غلام حياة البلوشي

> • احمد محمد كرم

> • اسماعيل ميزان رحمه يوسف الرئيسي

> • امنه ابراهيم حسن حمزة

> • امنه عبيد راشد الخضر الشامسي وابنائها

> • أحمد علي علي السعدي

> • بدرية محمد عبدالرحمن كرم

> • جاسم حيدر محمد رحيمة

> • حامد احمد عبدالله

> • حسن احمد مالك الشحي

> • حسن عبدالله رجب الظهوري

> • حسين درويش حسين

> • حسين موسي حسين مراد

> • حليمة عبدالله زايد محمد المدحاني

> • حميده محمد جان محمد البلوشي

> • خاتون علي جمعه ال مندوس

> • خالد عبدالله علي سعيد العويق الشحى

> • خالد غانم حمد غانم الشامسي

> • خالد محمد غلام محمد البلوشي

> • خميس غانم خميس الغيلاني

> • راشد خليفه عبدالكريم يوسف

> • راشد علي صالح راشد الشحي

> • ربيع حمدان عبدالله المهري

> • رشيده احمد عبدالله الرئيسي

> • زليخه علي عبدالله الرئيسي

> • زينب دوس محمد قادر بخش

> • زينب موسى محمد شكري سعيد الهوتي

> • سالم احمد ابوبكر السقطري

> • سالم اسماعيل سليم الزعابي

> • سالم سعيد عبدالله النعيمي

> • سالم عبدالله احمد سالم المهري

> • سالم محمد عبدالله النعيمي

> • سعد محمد سالم بن صالح المهري

> • سعيد عبيد محمد الكعبي

> • سع

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