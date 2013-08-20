الداخلية تضبط 3371 مخالفا لقانون الإقامة خلال رمضان

ضبطت وزارة الداخلية ثلاثة آلاف و371 مخالفا لقانون الإقامة من بينهم 21 متسولا في حملات تفتيشية نفذتها أقسام متابعة المخالفين والأجانب على مستوى الدولة..خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإسهام في القضاء على هذه الظاهرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين عبر الخدمة الهاتفية "ساهم" والاتصال على الرقم المجاني " 80080 ".

ونفذ قسم متابعة المخالفين والأجانب في أبوظبي حملات تفتيشية ومداهمات في أماكن مختلفة أسفرت عن ضبط 824 مخالفا .. وفي العين ضبط 501 مخالف تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما نفذت الوزارة ـ ممثلة في قسم متابعة المخالفين والأجانب في دبي ـ حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط 539 مخالفا تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي الشارقة نفذ قسم متابعة المخالفين والأجانب العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك أسفرت عن ضبط 554 مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب فيما ضبط قسم متابعة المخالفين والأجانب في عجمان /437 / مخالفا في الشهر المبارك.

وفي ام القيوين تم ضبط 123 مخالفا خلال الحملات التفتيشية التي نفذها قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشهر الكريم.

اما في راس الخيمة فقد تمكن قسم متابعة المخالفين والأجانب من ضبط / 326 / مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الفجيرة ضبط 67 مخالفا خلال الحملات التفتيشية التي نفذها قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشهر الكريم وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد العقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الإدارة والأقسام التابعة لها على مستوى الدولة للحد من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وقال إن الحملات التفتيشية تتواصل في مختلف المناطق والأحياء على مستوى الدولة لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مشيداً بجهود العاملين في أقسام متابعة المخالفين والأجانب في تنفيذ تلك الحملات وتعاون الفرق المعنية مما أسهم في نجاحها وتحقيق أهدافها.

واشاد بالتعاون والتنسيق والدعم الذي تحظى به إدارة متابعة المخالفين والأجانب والاقسام التابعة لها من القيادات العامة للشرطة بالدولة مما كان له كبير الأثر في نجاح تلك الحملات التفتيشية .

ودعا العقيد الطنيجي أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الخدمة الهاتفية "ساهم" على " الرقم المجاني80080 " وعدم التستر على المخالفين وعلى من يجلبهم ويشغلهم ويؤويهم لأنهم يشكلون خطراً على أمن وسلامة المجتمع وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

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