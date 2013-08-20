فيليه الهامور بصلصة الفلفل الحارّ

المقادير:

-4 قطع من فيليه سمك الهامور

-ملعقة صغيرة من بهار السمك

-ملعقة صغيرة من الكمّون الناعم

-ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

-نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة

-ملعقة صغيرة من "البابريكا"

-ملعقة صغيرة من الملح

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

-ملعقتان كبيرتان من الزبدة

-كوبان من الدقيق

للصلصة:

-6 فصوص من الثوم

-ملعقتان كبيرتان من معجون الفلفل الحار

-حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأحمر الحلو المفروم ناعماً

-قرن متوسط من الفلفل الحار المفروم ناعماً

-نصف كوب من عصير الليمون الحامض

-نصف كوب من الجوز المجروش

-نصف كوب من الكزبرة الخضراء

للتزيين:

-صنوبر مقلي

- شرائح من الليمون الحامض

طريقة التحضير:

1- ضعي، في طبق زجاج صغير وعميق، بهار السمك والكمّون والكزبرة والشطة و"البابريكا" والملح والفلفل الأسود، وقلّبيها بأطراف أصابعك إلى أن تختلط جيداً.ثم، أنثري نصف كمية خليط البهارات على فيليه السمك، وقلبي قطع السمك على الجهتين لتتغطّى تماماً.

2- ضعي، في مقلاة واسعة، الزيت والزبدة، وذلك على نار متوسّطة لتسخن جيداً وتذوب الزبدة.

3 -خذي قطعة من السمك، غمسيها في الدقيق، وقلّبيها على الجوانب كافة إلى أن تتغطّى بطبقة خفيفة من الدقيق، ثم ضعيها في المقلاة.وكرّري هذه العمليّة، مع بقيّة القطع. إنتظري لحوالي 3 دقائق ليصبح قاع السمك ذهبيّ اللون، وبإستعمال ملعقة عريضة إقلبي السمك على الجهة الثانية وانتظري ليصبح ذهبيّ اللون، وذلك لمدة 5 دقائق أو إلى أن ينضج، وضعيه في طبق التقديم.

4- أضيفي، إلى المقلاة عينها، الثوم، وشوّحيه قليلاً ليصبح ذهبيّ اللون، ثم ضعي معجون الفلفل الحار والفلفل الأحمر الحلو والفلفل الحار، وبقية خليط البهارات.وقلّبي باستعمال ملعقة خشبية على نار متوسطة، إلى أن تتكوّن لديك صلصة متجانسة، ثم أسكبي عصير الليمون الحامض وقلّبي لمدة دقيقة.

5- وزعي الصلصة على السمك لتغطيه تماماً، وأضيفي الكزبرة والجوز، وزيني هذا الطبق بالصنوبر وشرائح الليمون وقدّميه مباشرة.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).