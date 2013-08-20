صينية البامية باللحم

المقادير:
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
-حبة متوسطة من البصل المفروم
-4 فصوص من الثوم المقطّع إلى شرائح
-قرن من الفلفل الأخضر المقطّع إلى شرائح
-500 غرام من اللحم المفروم
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة
-500 غرام من البامية
-4 حبات متوسطة من الطماطم المقشّرة والمفرومة
-نصف كوب من الماء أو المرق
-ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم
-كزبرة مفرومة، للتزيين
طريقة التحضير:
1-سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.أحضري طبق فرن مناسب للتقديم، أو صينية مرتفعة الحافة.
2-ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، إلى أن يسخن.ثم، أضيفي البصل، وقلّبي إلى أن يذبل، ثم أضيفي الثوم والفلفل، وقلّبي لتتصاعد رائحة الثوم.
3-أضيفي اللحم، وقلبي ليصبح ذهبيّ اللون، ثم أنثري الملح والفلفل والكزبرة.
4-أضيفي البامية، وقلّبي إلى أن تتحمّر.ضعيها في طبق الفرن، ثم وزعي فوقها الطماطم. وذوبي المعجون في المرق أو الماء، ثم أضيفيه للبامية.
5-أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة 40 دقيقة ليكتمل النضج. وأنثري الكزبرة، وقدميها.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).