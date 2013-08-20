صينية البامية باللحم

المقادير:

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-حبة متوسطة من البصل المفروم

-4 فصوص من الثوم المقطّع إلى شرائح

-قرن من الفلفل الأخضر المقطّع إلى شرائح

-500 غرام من اللحم المفروم

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة

-500 غرام من البامية

-4 حبات متوسطة من الطماطم المقشّرة والمفرومة

-نصف كوب من الماء أو المرق

-ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

-كزبرة مفرومة، للتزيين

طريقة التحضير:

1-سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.أحضري طبق فرن مناسب للتقديم، أو صينية مرتفعة الحافة.

2-ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، إلى أن يسخن.ثم، أضيفي البصل، وقلّبي إلى أن يذبل، ثم أضيفي الثوم والفلفل، وقلّبي لتتصاعد رائحة الثوم.

3-أضيفي اللحم، وقلبي ليصبح ذهبيّ اللون، ثم أنثري الملح والفلفل والكزبرة.

4-أضيفي البامية، وقلّبي إلى أن تتحمّر.ضعيها في طبق الفرن، ثم وزعي فوقها الطماطم. وذوبي المعجون في المرق أو الماء، ثم أضيفيه للبامية.

5-أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة 40 دقيقة ليكتمل النضج. وأنثري الكزبرة، وقدميها.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).