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إدخال 250 شاحنة محملة بالبضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال 250 شاحنة محملة بالبضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال 250 شاحنة محملة بالبضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت إدخال 250 شاحنة عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع اليوم الثلاثاء.

وأوضح فتوح، فى بيان صحفى، أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون مخصصة للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات، من ضمنهم (20) شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجارى الخاص، وكميات من الاسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية. وأضاف أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهى.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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مصر 365