أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب إسرائيلى: إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين السبيل الوحيد للسلام

Google+ Print
نائب إسرائيلى: إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين السبيل الوحيد للسلام نائب إسرائيلى: إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين السبيل الوحيد للسلام

أعرب عضو الكنيست الإسرائيلى عوفر شيلح، من قادة حزب "يش عتيد" عن اعتقاده بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، إلا على أساس حدود 1967 وإعلان القدس الشرقية عاصمة فلسطينية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن شيلح قوله "لا أرى أى اتفاق محتمل مع الفلسطينيين لا يتضمن حدود 1967 أو الدعوة لإعلان القدس الشرقية عاصمة لهم".

ونوهت الصحيفة بأن موقف عوفر شليح يتناقض تماما مع موقف حزبه الرسمى من هذا الأمر، حيث إن موقف لحزب يضع وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية فوق أى اعتبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365