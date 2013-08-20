نائب إسرائيلى: إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين السبيل الوحيد للسلام

أعرب عضو الكنيست الإسرائيلى عوفر شيلح، من قادة حزب "يش عتيد" عن اعتقاده بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، إلا على أساس حدود 1967 وإعلان القدس الشرقية عاصمة فلسطينية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن شيلح قوله "لا أرى أى اتفاق محتمل مع الفلسطينيين لا يتضمن حدود 1967 أو الدعوة لإعلان القدس الشرقية عاصمة لهم".

ونوهت الصحيفة بأن موقف عوفر شليح يتناقض تماما مع موقف حزبه الرسمى من هذا الأمر، حيث إن موقف لحزب يضع وحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية فوق أى اعتبار.