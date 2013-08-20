صحيفة السفير: جنبلاط أكد للرياض صعوبة تشكيل حكومة لبنانية بدون حزب الله

قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن لديها معلومات بأن الزعيم الدرزى وليد جنبلاط أبلغ المسئولين السعوديين أهمية قيام حكومة وحدة وطنية جامعة فى لبنان لا تستثنى أحدا بما فى ذلك "حزب الله".

وقال الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن جنبلاط لا يريد أن يفرط بعلاقته لا مع «حزب الله» ولا مع السعودية، موضحة أن ثمة جولة جديدة موعودة بين مسئولين سعوديين والموفدين الجنبلاطيين وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط ، للاستماع إلى الأجوبة السعودية، يفترض أن يسبقها لقاء موعود بين "الاشتراكى" و"حزب الله"، بعدما تأخر موعد اللقاء الدورى بينهما لاعتبارات جنبلاطية.

ووفقا للصحيفة فإن جنبلاط دعا السعودية إلى تفهم ظروفه، وبالتالى ضرورة عدم حشره والضغط عليه أكثر من طاقته، وإلا فانه سيكون مضطرا إلى اتخاذ خيارات تراعى موازين القوى اللبنانية، خاصة أن لعبة الأكثرية والأقلية صارت بيد وليد جنبلاط.

وقالت الصحيفة، إن وليد جنبلاط طلب من «مفوضية الإعلام» فى حزبه أن تعمم، أمس، بيانا حول اللقاء الذى جرى منذ أربعة أيام بين موفديه وائل أبو فاعور وتيمور جنبلاط والأمير بندر بن سلطان فى جدة، وكان "مناسبة بناءة وغاية فى الأهمية"، قاصدا من ذلك وضع حد لكل الشائعات التى تحدثت عن مشكلات فى العلاقة مع السعودية.

على صعيد آخر قالت الصحيفة إن قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى أبلغ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام «إن المؤسسة العسكرية متماسكة ولديها الجهوزية المطلوبة للقيام بواجباتها، إلا أنها تشعر بأنها تفتقر الى الغطاء السياسى الكافى فى ظل الاستمرار فى غياب حكومة أصيلة".

من جانبه، نفى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى تصريح لصحيفة النهار أن يكون قد اتفق مع وليد جنبلاط على فرملة الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة ، وقال "هذا الأمر لم يحدث ولم يجر أى اتصال بيننا فى هذا الموضوع.

وأعرب عن تخوفه أن يكون تفجير منطقة الرويس فى ضاحية بيروت الجنوبية أكثر من مجرد رسالة، مطالبا الأجهزة الأمنية بفتح الأعين لمواجهة المشروع الإرهابى الذى يضرب الجميع.